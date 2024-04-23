Películas animadas

‘Robot Dreams’ está basada en una conmovedora historia real, pero pocos lo saben

Publicada originalmente en 2007, la novela gráfica de ‘Robot Dreams’ de Sara Varon está basada en una vivencia de la autora.

Liliana Carmona.
‘Robot dreams' (o ‘Mi Amigo Robot’, como se le conoce en algunos países), ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo con su poderoso mensaje, el cual está inspirado en una vivencia que tuvo la autora de la novela gráfica del mismo nombre, en la que se basó la película.

Sara Varon se inspiró en una vivencia con su perro para escribir 'Robot Dreams'
Sara Varon se inspiró en una vivencia con su perro para escribir 'Robot Dreams'
Imagen Instagram @sara.varon/Cine Caníbal

‘Robot Dreams’ está inspirada en una historia real

Aunque en Estados Unidos se estrenó en octubre de 2023 en diversos festivales, en México la película ‘Robot Dreams’ llegó a las salas de cine hasta el 7 de marzo de 2024, previo a la entrega de los Premios Oscar, ya que la cinta estaba nominada.


Aunque la categoría Mejor Película Animada la ganó ‘El niño y la Garza’ de Hayao Miyazaki, ‘Robot Dreams’ llamó la atención por su peculiar diseño de los personajes y la entrañable historia que relata, la cual se basó en un acontecimiento que vivió Sara Varon, la autora e ilustradora de la novela gráfica en la que se basa el filme.

Años atrás, Sara Varon decidió plasmar su propia vivencia en ‘Robot dreams’ para superar una pérdida: la muerte de su perro.

La autora Sara Varon junto a su perrita Sweet Pea
La autora Sara Varon junto a su perrita Sweet Pea
Imagen Instagram @sara.varon

Cuando su ‘lomito’ se enfermó, el veterinario le recomendó sacrificarlo. Durante su duelo, entendió que era lo mejor que podía hacer porque lo amaba, aunque sintió que lo había abandonado, situación con la que se pueden identificar aquellas personas que han pasado por algo similar.

Sara Varon se dibujó junto a su perrita Sweet Pea
Sara Varon se dibujó junto a su perrita Sweet Pea
Imagen Instagram s@ara.varon


Recientemente, dicha historia cobró importancia en redes sociales, en especial en grupos de Facebook, donde los fanáticos comparten su perspectiva de la cinta. Un comentario que ha llamado la atención fue del usuario Abel Sanchez, quien comparte que la cinta trata la amistad, el desamor y el luto.

“Algo que hace muy bien la película es mostrar esa angustia que se siente al tener a un ser querido al borde de la muerte. El saber que sigue aquí, pero no por mucho tiempo, el sentir la impotencia y la culpa de no poder salvarlo, el estar esperando un milagro, albergar esa ingenua esperanza de que todo volverá a ser como antes”, escribió.
Usuario de FB comparte la historia real que inspiró 'Robot Dreams'
Usuario de FB comparte la historia real que inspiró 'Robot Dreams'
Imagen Facebook

‘Robot Dreams’ y su bello mensaje de sanación

Pablo Berger, director de la película, estuvo de visita en la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de hablar de esta historia con la prensa.

El director destaca que ‘Robot Dreams’ es una metáfora de cómo la vida nos obliga a seguir adelante. Aunque miramos hacia atrás, la naturaleza de la vida nos impulsa a despegarnos y avanzar, invitando al público a reflexionar sobre temas profundos como la pérdida, la soledad y la resiliencia.

'Robot Dreams' se estrenó en México el 7 de marzo de 2024.
'Robot Dreams' se estrenó en México el 7 de marzo de 2024.
Imagen Cine Caníbal
"Me enamoré de la historia en 2010, pero no supe que iba a hacer una película, hasta que volví a conectar con ella ocho años después. Estaba sumamente conmovido por sus temáticas tan profundas como la pérdida, las relaciones de amistad de pareja, la memoria, el seguir adelante, el duelo”, comentó Pablo Berger al diario Milenio.


Debido a que vivió varias pérdidas de seres queridos, como la muerte de su madre y un amigo cercano, el cineasta español encontró en esta historia una manera de sanar esas heridas.

“El hacer esta película fue muy sanador y creo que la memoria es el bálsamo perfecto para sanar”, explicó.
