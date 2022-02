Joker y Harley Quinn tenían una escena inédita en 'Suicide Squad': mira el video

En 2016 la película ‘Suicide Squad’, dirigida por David Ayer, generó mucha expectativa antes de su estreno, debido a que era el regreso al cine del Joker con Jared Leto, tras la interpretación de Heath Ledger en ‘The Dark Knight’ en 2008.

Sin embargo, la película recibió muchas críticas negativas por parte de los expertos de cine, al tener en Rotten Tomatoes un 27 por ciento de calificación, y los fans también recibieron de forma negativa la interpretación de Jared Leto.

Muchas de las criticas señalaban la falta de consistencia en los personajes y la historia, lo cual se podría atribuir a los grandes cambios que hizo Warner a la idea original y lo que había grabado Ayer en un principio.

Joker y Harley Quinn discuten en nueva escena de 'Suicide Squad'



Como sucedió con el ‘Snyder Cut’ de ‘Justice League’, David Ayer ha mencionado en sus redes sociales en diferentes ocasiones que también hay un ‘Ayer Cut’ de Suicide Squad’, el cual es una historia diferente y más desarrollada a la vista en el cine.

Una de estas ocasiones fue en noviembre de 2021 cuando compartió un par de fotos inéditas de Joker en la que sería su versión original de la película. En una sostiene un bat de béisbol que podría ser el que usa Harley en la cinta, y en la otra un arma.

Ahora, la última pieza de material eliminado que ha surgido del llamado ‘Ayer cut’ es un clip que compartió The Film Exiles en Twitter, donde se ve al Joker y Harley Quinn (Margot Robbie) en un helicóptero mientras tienen una discusión. Aquí el video:



El video muestra una interacción diferente de la escena en la que Joker roba el helicóptero que era para sacar de una zona de peligro a Amanda Waller y lo usa para rescatar a Harley y sacarla del equipo Task Force X.

A diferencia de lo visto en el cine, donde la reunión de la pareja de criminales es tierna, aquí se puede ver a Joker molesto por tener que llevar a cabo un plan tan elaborado y gastar tantos recursos para salvar a Harley.

Por ahora, no hay nada oficial sobre si el 'Ayer cut' saldrá a la luz como lo hizo el de Snyder. Además del director y un gran número de fans, también los actores como Will Smith han manifestado su apoyo de que la visión original del director sea lanzada.

“Déjame decirte, hay muchas cosas que se quedaron guardadas de ‘Suicide Squad’. Apoyo eso, me encantaría verlo, amo ese mundo, me encanta lo que fue creado en ambas versiones. Absolutamente me encantaría”. dijo el actor el 10 de febrero a Variety.