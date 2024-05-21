Las películas más divertidas de Ryan Reynolds para ver en familia: 'Amigos imaginarios' te encantará

Video Ryan Reynolds esconde un gran secreto detrás de sus bromas: su verdadera identidad lleva años escondida

‘Amigos imaginarios’ (‘IF’ en Estados Unidos) se estrenó el pasado fin de semana, siendo todo un éxito en taquilla tanto en México como en Estados Unidos, contando con las actuaciones de Ryan Reynolds, Cailey Fleming, John Krasinski y Fiona Shaw.

A continuación te recomendamos otros títulos protagonizados por Ryan Reynolds que podrás disfrutar en casa.

‘Amigos imaginarios’ (2024)

La cinta, que se centra en una niña de 12 años llamada Bea que puede ver a los amigos imaginarios de otras personas. Al percatarse de su don, comienza a reunirlos con sus creadores, que ahora son adultos, mientras que debe lidiar con la enfermedad de su padre y la posibilidad de perderlo, al igual que le ocurrió con su madre años atrás.

Ryan Reynolds protagoniza 'Amigos imaginarios' (2024) Imagen Cortesía Paramount Pictures

‘El proyecto Adam’ (2022)

Película de ciencia ficción donde Ryan Reynolds interpreta a Adam Reed, un piloto de viajes en el tiempo que se encuentra con su yo de 12 años y su difunto padre. El elenco de este filme lo completan Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobel y Catherine Keener.

Ryan Reynolds en la película ‘El proyecto Adam’ (2022) Imagen Netflix

‘Free Guy’ (2021)

Esta comedia de acción y ciencia ficción pasó algo desapercibida, ya que se estrenó en cines durante la pandemia de Covid- 19.

Ryan Reynolds protagoniza ‘Free Guy’ (2021) Imagen 20th Century Fox



En esta historia, Ryan Reynolds interpreta a Guy, un personaje no jugador (de esos que vemos en el fondo) en un videojuego, quien toma conciencia de su realidad y decide convertirse en el héroe de su propia historia. Esta cinta cuenta con las actuaciones de Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rel Howery y Utkarsh Ambudkar.

‘Linterna Verde’ (2011)

Aunque no es una de las mejores películas de Ryan Reynolds, al menos eso dijo la crítica cuando se estrenó, es una buena opción para ver algo relacionado con superhéroes.

Hal Jordan, un piloto de pruebas, se convierte en el Linterna Verde, un miembro de una fuerza intergaláctica que protege el universo.

Ryan Reynolds protagonizó 'Linterna verde' Imagen Warner Bros.



Como dato curioso, Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, participa en esta película.

‘Detective Pikachu’ (2019)

En su versión en inglés, Ryan Reynolds presta su voz a Pikachu en esta película, compartiendo créditos con Justice Smith, Kathryn Newton y Ken Watanabe.

Ryan Reynolds prestó su voz a este Pokémon en 'Detective Pikachu' Imagen Warner Bros.



De acuerdo con la sinopsis oficial, Tim Goodman se une a un Pikachu parlante para resolver el misterio de la desaparición de su padre.

‘Deadpool’ (2016)

Este verano, Deadpool tendrá una nueva aventura con Wolverine (Hugh Jackman) en una de las películas más esperadas del año.

En lo que esperamos su estreno, puedes ver la primera y segunda entrega del anti-héroe interpretado por Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds, Josh Brolin y Zazie Beetz en 'Deadpool 2' Imagen 20th Century Fox



Tras ser diagnosticado con cáncer, Wade se somete a un experimento que le otorga poderes de curación regenerativa a cambio de dejar su cuerpo con cicatrices permanentes, modificando su aspecto físico y con el deseo de cobrar venganza.