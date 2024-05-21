Películas

Las películas más divertidas de Ryan Reynolds para ver en familia: 'Amigos imaginarios' te encantará

Con el estreno en cines de ‘Amigos imaginarios’ (‘IF’), recordamos otras películas de Ryan Reynolds que puedes ver junto a tu familia, incluyendo 2 cintas donde interpretó a dos personajes de cómics diferentes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Ryan Reynolds esconde un gran secreto detrás de sus bromas: su verdadera identidad lleva años escondida

‘Amigos imaginarios’ (‘IF’ en Estados Unidos) se estrenó el pasado fin de semana, siendo todo un éxito en taquilla tanto en México como en Estados Unidos, contando con las actuaciones de Ryan Reynolds, Cailey Fleming, John Krasinski y Fiona Shaw.

A continuación te recomendamos otros títulos protagonizados por Ryan Reynolds que podrás disfrutar en casa.

PUBLICIDAD

‘Amigos imaginarios’ (2024)

La cinta, que se centra en una niña de 12 años llamada Bea que puede ver a los amigos imaginarios de otras personas. Al percatarse de su don, comienza a reunirlos con sus creadores, que ahora son adultos, mientras que debe lidiar con la enfermedad de su padre y la posibilidad de perderlo, al igual que le ocurrió con su madre años atrás.

Ryan Reynolds protagoniza 'Amigos imaginarios' (2024)
Ryan Reynolds protagoniza 'Amigos imaginarios' (2024)
Imagen Cortesía Paramount Pictures

‘El proyecto Adam’ (2022)

Película de ciencia ficción donde Ryan Reynolds interpreta a Adam Reed, un piloto de viajes en el tiempo que se encuentra con su yo de 12 años y su difunto padre. El elenco de este filme lo completan Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobel y Catherine Keener.

Ryan Reynolds en la película ‘El proyecto Adam’ (2022)
Ryan Reynolds en la película ‘El proyecto Adam’ (2022)
Imagen Netflix

‘Free Guy’ (2021)

Más sobre Películas

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?
1:02

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?

Cine y Series
Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'
0:50

Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'

Cine y Series
¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?
0:59

¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?

Cine y Series
¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?
0:53

¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?

Cine y Series
Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue
0:51

Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue

Cine y Series
¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?
0:53

¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?

Cine y Series
Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina
0:54

Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina

Cine y Series
‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar
0:46

‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar

Cine y Series
Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él
0:50

Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él

Cine y Series
¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación
1:00

¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación

Cine y Series

Esta comedia de acción y ciencia ficción pasó algo desapercibida, ya que se estrenó en cines durante la pandemia de Covid- 19.

Ryan Reynolds protagoniza ‘Free Guy’ (2021)
Ryan Reynolds protagoniza ‘Free Guy’ (2021)
Imagen 20th Century Fox


En esta historia, Ryan Reynolds interpreta a Guy, un personaje no jugador (de esos que vemos en el fondo) en un videojuego, quien toma conciencia de su realidad y decide convertirse en el héroe de su propia historia. Esta cinta cuenta con las actuaciones de Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rel Howery y Utkarsh Ambudkar.

‘Linterna Verde’ (2011)

Aunque no es una de las mejores películas de Ryan Reynolds, al menos eso dijo la crítica cuando se estrenó, es una buena opción para ver algo relacionado con superhéroes.

Hal Jordan, un piloto de pruebas, se convierte en el Linterna Verde, un miembro de una fuerza intergaláctica que protege el universo.

Ryan Reynolds protagonizó 'Linterna verde'
Ryan Reynolds protagonizó 'Linterna verde'
Imagen Warner Bros.


Como dato curioso, Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, participa en esta película.

PUBLICIDAD

‘Detective Pikachu’ (2019)

En su versión en inglés, Ryan Reynolds presta su voz a Pikachu en esta película, compartiendo créditos con Justice Smith, Kathryn Newton y Ken Watanabe.

Ryan Reynolds prestó su voz a este Pokémon en 'Detective Pikachu'
Ryan Reynolds prestó su voz a este Pokémon en 'Detective Pikachu'
Imagen Warner Bros.


De acuerdo con la sinopsis oficial, Tim Goodman se une a un Pikachu parlante para resolver el misterio de la desaparición de su padre.

‘Deadpool’ (2016)

Este verano, Deadpool tendrá una nueva aventura con Wolverine (Hugh Jackman) en una de las películas más esperadas del año.

En lo que esperamos su estreno, puedes ver la primera y segunda entrega del anti-héroe interpretado por Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds, Josh Brolin y Zazie Beetz en 'Deadpool 2'
Ryan Reynolds, Josh Brolin y Zazie Beetz en 'Deadpool 2'
Imagen 20th Century Fox


Tras ser diagnosticado con cáncer, Wade se somete a un experimento que le otorga poderes de curación regenerativa a cambio de dejar su cuerpo con cicatrices permanentes, modificando su aspecto físico y con el deseo de cobrar venganza.

Recuerda que 'Deadpool' y 'Deadpool 2' están clasificadaspara mayores de edad, así que véanla con su familia bajo su propio riesgo.

Relacionados:
PelículasRyan ReynoldsPelículas de MarvelPelículas de DC

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD