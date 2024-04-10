Primer tráiler de 'Joker 2' cambió el origen de Harley Quinn, ¿decepcionó a los fans?

Video ‘Joker 2’ toma su nombre de un misterioso trastorno de la vida real: ¿Qué es una folie à deux?

Han pasado 5 años desde que se estrenó 'Joker' y una de las noticias que impresionó a los fans es que sí tendría una secuela.

Si bien se especuló mucho al respecto debido a la poca información, este 9 de abril por fin se lanzó el primer trailer oficial de 'Joker: Folie à Deux' con una duración de poco más de 2 minutos.

Joker y Harley Quinn se unen en 'Folie à Deux': el tráiler revela detalles de la trama

La película dirigida por Todd Phillips estará una vez más protagonizada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix, quien regresará en su papel como Arthur Fleck. Por otro lado, Lady Gaga será la conocida amante del Joker, Harley Quinn.

Ambientada en la caótica y criminal Gotham City, la cinta sigue la creciente locura de Arthur. Recordemos que 'Joker' termina con él encerrado en el Asilo Mental de Arkham, luego de provocar caos en la ciudad y asesinar a un famoso presentador de televisión.

El primer tráiler oficial confirmó que la trama sigue en dicho lugar donde un día tiene un encuentro con una paciente, la cual resulta ser Harley Quinn. Algo importante a remarcar es que las imágenes podrían confirmar que en esta historia Harley no fungirá como su psiquiatra y en lugar de eso será presentada como una chica trastornada que, por azares del destino, conoce al Joker.

Ambos terminarán enamorarándose perdidamente y planearán escapar del asilo para, al parecer, volver a causar desorden en Gotham. Otra cosa que se puede notar es el cariño (¿o codependencia?) que el villano siente por su novia, quién podría estar en posición de manipularlo y convencerlo de hacer cosas malas (a diferencia de otras versiones que hemos visto, en donde ella es quien se deja arrastrar a la locura).

De acuerdo al portal 'Variety', se desconoce cuál será la trama real, pero diversos informes arrojan que será un musical con alrededor de 15 canciones, el cual tendrá muchas escenas de baile y canto. Esto explicaría la razón de escoger a Lady Gaga como Harley, pues es una de las cantantes y actrices más reconocidas de los últimos años.

El director de 'Joker 2' confirmó en una entrevista que a pesar de que la cinta será muy musical no será diferente a lo que se vio en la primera parte.

"Me gusta decir que es una película donde la música es un elemento esencial.No se aleja demasiado de la primera película. Arthur tiene música en él. Tiene una gracia para él. Amamos demasiado al personaje de Arthur, pero no queríamos maldecir la película original. Elegimos a Gaga porque es mágica".



Además de Phoenix y Gaga, otros actores confirmados para el largometraje serán Zazie Beetz, a quien vimos en 'Joker' como Sophie Dumond, Catherine Keener, Brendan Gleeson, Ken Leung, entreo otros más.

¿Cuándo se estrena

'Joker 2'?

La primera entrega obtuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, pero ahora se rumora que la cifra para la secuela ha aumentado a 200 millones, lo cual revela el nivel de producción tan alto que se puede esperar.

'Joker: Folie à Deux' se estrenará el 4 de octubre de 2024, pero se rumora que podría tener su primera proyección en el Festival de Cine de Venecia de este año que se realizará del 28 de agosto al 7 de septiembre.



¿Qué te pareció este primer adelanto? Dinos en los comentarios.