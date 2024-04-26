Ni Marvel ni DC: Esta es la película de superhéroes recaudó 10 veces su presupuesto

Video ¿Marvel busca el regreso de los Vengadores originales con su nueva película de Capitán América?

En un ya distante 2012 se estrenaba ‘Chronicle’, una película de superhéroes que no contaba con actores de gran renombre entre su elenco, ni siquiera con un popular director o historia detrás de la producción. Basta mencionar que ni Marvel ni DC la respaldaban.

Aún así y contra todo pronóstico, la cinta se convirtió en una de las más rentables del género, aunque actualmente no se le reconoce o recuerda tanto como ‘Avengers’ o ‘Liga de la justicia’. Te contamos de qué estamos hablando.

Película 'Chronicle'.

¿De qué trata la película ‘Chronicle’?

Conocida como ‘Poder sin límites’ en español, dirigida por Josh Trank y estrenada en 2012, es un thriller de superhéroes que se desvía de las franquicias de Marvel y DC. A pesar de no contar con personajes icónicos como Spider-Man o Batman, logró cautivar al público y recaudó 10 veces su presupuesto en taquilla.

La película sigue, a través del formato de metraje encontrado, a tres estudiantes de secundaria de Seattle que adquieren poderes telequinéticos después de un descubrimiento increíble bajo tierra. A medida que aprenden a controlar sus habilidades, sus vidas se descontrolan y sus lados más oscuros emergen.

Película 'Chronicle'.



El elenco de ‘Chronicle’ está compuesto por Dane DeHaan como Andrew Detmer, Alex Russell como Matt Garetty, Michael B. Jordan como Steve Montgomery, entre otros.

La película fue dirigida por Josh Trank, quien creó el guion junto con Max Landis.

¿Cuánto costó hacer la película ‘Chronicle’? Recaudó 10 veces su presupuesto en taquilla

‘Chronicle’ fue una producción modesta, con un presupuesto de aproximadamente 15 millones de dólares.

20th Century Fox tenía bajas expectativas para el proyecto. Pero el público las superó con creces. En su primer fin de semana en taquillas estadounidenses, recaudó 22 millones de dólares, lo que le abrió mercados en el resto del mundo. Eventualmente, su recaudación total llegó a los 126 millones de dólares, casi 10 veces más de su presupuesto.

De hecho, las primeras previsiones optimistas apuntaban a que ganaría 150 millones de dólares, aunque no llegó a tanto.

Película 'Chronicle'.

¿Dónde ver ‘Chronicle’? La película completa está en streaming

‘Chronicle’ no solo dejó una marca en los cines, sino que también está disponible para los espectadores en plataformas de streaming. Si deseas revivir la experiencia de estos jóvenes con superpoderes, puedes encontrar la película completa en Netflix y Disney+.

¿Recordabas esta joya del cine de superhéroes? Cuéntanos en los comentarios si la vista en su momento en salas de cine o si le darás una oportunidad a través del streaming.