‘Batman vs. Superman’: Zack Snyder explica el significado de la polémica escena de Martha

Hace ya 8 años que se estrenó ‘Batman vs. Superman’ y la película, dirigida por Zack Snyder y con los protagónicos de Ben Affleck y Henry Cavill, sigue dando de qué hablar entre los fans.

En especial, una escena ha sido objeto de una gran controversia para los aficionados.

Antes de seguir leyendo, toma en cuenta que se discutirán momentos importantes sobre la película, que se pueden considerar ‘spoilers’.

La polémica escena de ‘Batman vs. Superman’

Sin duda, el momento más controversial de la cinta se desarrolla en el momento de mayor tensión, cuando Superman y Batman están en plena pelea, frente a un desenlace que parece catastrófico. Sin embargo, justo antes de que el Caballero de la noche termine con el superhéroe de otro planeta, este último dice un nombre: Martha.

Esto desencadena un ‘flashback’ en Bruce Wayne sobre su madre, cuyo nombre es el mismo que el de su adversario. Con dicho gesto, que parece no tener importancia, Batman decide dejar de lado la lanza de kriptonita que tiene en sus manos y perdonar la vida de su Superman.

Algunos fanáticos argumentan que este giro argumental es forzado y carece de profundidad, mientras que otros lo ven como un momento emocionalmente poderoso que humaniza a ambos personajes.

'Batman vs. Superman'

Zack Snyder explica la escena de Martha en ‘Batman vs. Superman’

En una reciente entrevista con GQ, el director Zack Snyder habló sobre esta escena y proporcionó su perspectiva sobre por qué eligió incluirla en la película.

“Cuando [el guionista] Chris Terrio y yo estábamos hablando de ello, él dijo: ‘Sabes que sus madres tienen el mismo nombre. [...[ ‘Sí, imagina que Batman ve a Superman como un extraterrestre, como un monstruo, pero se da cuenta de que su madre muerta tiene el mismo nombre que esta cosa que él considera no humana’. Eso lo atrapará.’ Y yo dije: ‘Eso lo atrapará, es increíble’”.

Zack Snyder



Snyder continuó explicando cómo este descubrimiento afecta a Batman en el clímax de su confrontación con Superman. “¿Qué más podría decirle a Batman, sosteniendo la lanza de kryptonita a punto de hundirla en su corazón? ¿Qué le dirá para convencerlo de que su amor por la humanidad es tan alto como el de Batman? Quiero decir, realmente, [Batman] podría matarlo en un segundo, literalmente en un segundo, por eso pensé: ‘Está bien, tiene que hacer todos los trucos posibles’”.

La escena de Martha en ‘Batman vs. Superman’ fue un intento de Snyder de humanizar a Superman y mostrar que, a pesar de sus diferencias, Batman y su contrincante tienen mucho en común.

¿Dónde ver la película ‘Batman vs. Superman’?

Los fans de esta entrega de Zack Snyder, pueden encontrarla en el catálogo del servicio de streaming de MAX (previamente conocido como HBO Max).

Ben Affleck en 'Batman V Superman: Dawn of Justice'