¿Chris Pratt seguirá en ‘Guardianes de la Galaxia’ o se irá al DCEU? El actor responde
¿Chris Pratt se prepara para dejar las películas de ‘Guardianes de la Galaxia’ y seguir a James Gunn en el universo cinematográfico de DC? Esto es lo que el actor detrás de Star-Lord piensa sobre su futuro.
Chris Pratt debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2014 con la película ‘Guardianes de la Galaxia’. Desde esa primera aparición, Peter Quill, también llamado Star-Lord, ha sido un pilar en las cintas de superhéroes en las que ha participado.
Sin embargo, pocos detalles se tienen actualmente sobre su futuro en dicho universo. Por un lado, la cinta ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ dejó entrever que seguirá en el MCU y, por el otro, algunos fans han especulado que seguirá el camino del director James Gunn, con quien trabajó en varias de las cintas, y firmará con DC para ser parte de sus películas.
¿‘Guardianes de la Galaxia’ o DC? Chris Pratt habla de su futuro en las películas de superhéroes
Recientemente, el actor de 44 años hizo algunas declaraciones respondiendo a las especulaciones sobre su futuro en las películas de superhéroes.
En una entrevista con ‘ComicBook’, Pratt dijo: “Bueno, probablemente tenga más sentido que vuelva a ser Star-Lord”.
No obstante, tampoco descartó la idea de probar suerte en el universo de DC: “Pero todo es posible, y especialmente con James en DC. Tal vez haya algo ahí que sería bueno”.
Sin quedarse con ganas de mostrar su talento, aseguró: “Tal vez ambos. ¿Qué tal ambos? Hagamos ambos. Creo que es 100% ambas cosas”.
Chris Pratt dice su condición para hacer más películas de ‘Guardianes de la Galaxia’
Cuando se le preguntó si volvería a interpretar a su personaje de Star-Lord, Pratt dijo a ‘IGN’ que “ciertamente” lo haría, pero con una condición: “Si surgiera la oportunidad y tuviera sentido y sintiera que es una historia que vale la pena contar, entonces ciertamente, ciertamente estaría abierto a ello. Me encanta interpretar a Star-Lord”.
Sin embargo, Pratt también mencionó que sería difícil continuar la saga sin el director James Gunn: “Sería difícil prescindir de James y habría que encontrar un aparato mediante el cual mantener el tono que él crea de manera tan experta, y es un poco difícil porque es verdaderamente único. Y tendría que ser con su bendición, así que ya veremos”.
Dejando de lado el hipotético futuro del personaje, el también actor de ‘Jurassic World’ y ‘Parks and Recreation’ mostró su gratitud y cariño por Star-Lord, mencionando que le “encanta” y que “cambió su vida”.
¿Te gustaría volver a ver a Chris Pratt en el papel de Star-Lord o crees que le iría mejor junto a James Gunn en DC? Expresa tu opinión en los comentarios.