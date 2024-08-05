¿Por qué Nicepool no se regenera? Teorías explican por qué no tiene este superpoder

Video Dogpool se ‘robó’ la película de ‘Deadpool 3’ y cuando conozcas su pasado la amarás aún más

Además de romper la cuarta pared para interactuar con los espectadores, Deadpool es prácticamente indestructible gracias a su poder de regeneración. Si a eso la agregamos su irreverencia y su particular sentido del humor, se posiciona como uno de personajes los más carismáticos y divertidos.

En la tercera entrega de la saga, 'Deadpool & Wolverine', el Mercenario bocazas no era el único de su tipo, sino que había muchas variantes de él. Entre ellas estaba su versión canina Dogpool, un jovencito llamado Kidpool (interpretado por la hija de Ryan Reynolds), Lady Deadpool (o Wanda Wilson) y, por supuesto, Nicepool, la única versión del antihéroe que no usaba máscara porque quería lucir su hermoso rostro.

Este personaje, con traje metálico y una actitud un tanto egocéntrica, tuvo dentro del filme momentos llenos de humor para los fans. Nicepool se volvió el centro de atención porque, a diferencia de las demás variantes, es el único que no tiene la capacidad de regenerarse.

¿Por qué Nicepool no puede regenerarse como Deadpool?

En redes sociales circulan varias versiones que explican este factor. En Reddit, el usuario Blagtier explica que:

“Tal vez sean del mismo universo y Dogpool sea el que obtuvo los poderes regenerativos, y Nicepool respondió al anuncio de Dogpool para alguna misión, convirtiéndose así en una variante de Peter Wisdom”.

Teoría de un fan en Reddit asegura que Nicepool podría ser una variante de Peter Wilson. Imagen Captura de patalla Reddit.

Otra de las hipótesis es que esta variante no puede reconstruirse simplemente por obedecer las necesidades narrativas de la historia. Es decir, los escritores se tomaron esta libertad para justificar que Deadpool se quedara con Dogpool y las pistolas Desert Eagle doradas, lo que coincide con la sospecha de que Wade Wilson sabía que esta versión no tenía poderes y por eso la usó como escudo humano.

La otra suposición de por qué Nicepool no tiene poderes, según el usuario de TikTok @spiderknightv, es porque esta versión noble e ingenua es la antítesis de Deadpool, ya que nunca desarrolló cáncer ni se sometió al experimento Arma X.



En algún momento esta variante fue mercenario, pero dejó de ser lo que cualquier Deadpool en el multiverso debía ser, lo que provocó un evento nexus (alteración de la sagrada línea del tiempo causada por el libre albedrío de alguien, haciendo que esta se divida en una ramificación). Esta desviación perjudicó la continuidad temporal al no existir un Deadpool tal como lo conocemos, razón por la que Nicepool fue enviado al Vacío.

¿Nicepool existe en los cómics?



Aunque se asemeja a algunas interpretaciones del Deadpool original en los cómics, este personaje no existe en las historietas. Fue creado exclusivamente por los guionistas para la película.

A pesar de que Nicepool no existe en los cómics, su presencia en **Deadpool & Wolverine** dejó satisfechos a los fans, quienes no pararon de disfrutar el peculiar humor negro vinculado a su exterminio.