¿Por qué Nicepool dice "la propuesta" para romper la cuarta pared? La referencia explicada

Video Dogpool se ‘robó’ la película de ‘Deadpool 3’ y cuando conozcas su pasado la amarás aún más

'Deadpool & Wolverine' ha conquistado la taquilla mundial. En su primer fin de semana de exhibición, logró colarse en el top 10 de las películas con clasificación R más taquilleras en Estados Unidos.

La cinta destaca por sus altas dosis de acción y humor negro, pero también por la combinación de Deadpool (Ryan Reynolds) y Wolverine (Hugh Jackman), sin embargo, uno de los momentos más esperados de la película es cuando Deadpool rompe la cuarta pared con sus irreverentes comentarios, una habilidad clave de su personaje que le da un atractivo especial.

¿Qué es la cuarta pared?

La cuarta pared es un concepto utilizado en el teatro para referirse a una pared invisible que separa al público de lo que sucede en el escenario. Este término se ha extendido al cine y a la televisión. Romper la cuarta pared permite a los personajes interactuar con los espectadores, sin que estos puedan interactuar con los que participan en la obra, creando momentos de complicidad y humor entre ambos.

Deadpool vuelve a romper la cuarta pared. Imagen Marvel Studios.

¿Por qué solo Deadpool puede romper la cuarta pared en sus películas?

Ryan Reynolds, el actor que interpreta a Deadpool, explicó en una entrevista con la revista Vanity Fair que la exclusividad de esta habilidad en el mercenario bocazas es lo que lo hace único. Según el actor canadiense, sería incoherente que otros personajes fueran conscientes de la cuarta pared, pues esto disminuiría su atractivo.

Las normas son claras: los demás personajes deben mantener su seriedad para que Deadpool pueda brillar con su distintivo sentido del humor. Aunque Deadpool es conocido por esta habilidad en los cómics y películas, no es el único personaje de Marvel que lo ha hecho. She-Hulk, por ejemplo, rompió la cuarta pared mucho antes que él, en su serie de cómics 'The Sensational She-Hulk' en 1989.

Nicepool es la variante más amable de Deadpool. Imagen Marvel Studios.

Nicepool rompe la cuarta pared: referencia explicada

En 'Deadpool & Wolverine', Wade no es el único personaje que rompe la cuarta pared. Su variante más pura, Nicepool, también lo hace de una manera muy especial que solo los amantes de las comedias románticas pudieron entender desde el inicio.

En una de las escenas cercanas al final de la película, Dogpool escapa del Vacío a través de un portal interdimensional y corre hacia los brazos de Deadpool.

Nicepool, quien también atraviesa esta entrada, al verlo en brazos del mercenario bocazas, le dice: "Papá ya está aquí". Wade, con su característica irreverencia, le responde: "No insultes la autonomía de esta criatura, ella puede decidir quién es su papá". Luego le pregunta a quién prefiere, refiriéndose a sí mismo como "la receta original" y a Nicepool como "el personaje NPC".



Nicepool, herido por el insulto, decide demostrarle que están al mismo nivel y que él también puede romper la cuarta pared. En ese momento, se vuelve hacia la cámara y menciona 'La propuesta', que es nada menos que una comedia romántica que Ryan Reynolds protagonizó junto a Sandra Bullock en 2009.

Esta referencia causó mucha gracia entre los fans, especialmente en TikTok, donde los seguidores de la saga y de Reynolds bromearon sobre el multiverso al que podría pertenecer Nicepool.

Aunque ya han pasado muchos años desde que se filmó esta comedia romántica, 'La propuesta' sigue siendo una de las películas favoritas de muchos. La mención de esta en 'Deadpool & Wolverine' provocó que varios espectadores la revisitaran, lo que resultó en un aumento en sus reproducciones en Estados Unidos, llegando al lugar número 15 en el ranking de la plataforma de streaming Hulu.

¿De qué trata 'La propuesta', película protagonizada por Ryan Reynolds?

'La propuesta' presenta la historia de Margaret (Sandra Bullock), una editora de Nueva York que, de repente, descubre que su visa ha expirado y será deportada a Canadá si no renueva sus papeles.

En un intento desesperado por permanecer en Estados Unidos, le pide a su asistente Andrew (Ryan Reynolds) que finja ser su prometido. Este acepta con ciertas condiciones, una de las cuales es viajar a Alaska para conocer a su familia y convencerlos de que son una pareja feliz.

A medida que pasan tiempo juntos, surge una tensión romántica entre ellos, y ambos comienzan a cuestionar si sus sentimientos son reales o simplemente parte del plan.