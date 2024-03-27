‘Piratas del Caribe’ sí tendrá película 6, pero no será como las otras: ¿estará Johnny Depp?

7 años después de la última película de ‘Piratas del Caribe’, los fans aún esperan por otra entrega y el productor de Disney a cargo de la franquicia tiene noticias para ellos.

Nuevas películas de ‘Piratas del Caribe’ serán sin Johnny Depp

Jerry Bruckheimer dio pistas sobre el futuro de la exitosa franquicia de películas ‘Piratas del Caribe’ en una reciente entrevista con ‘ComicBook.com’.

Al ser cuestionado sobre el futuro de algunas de las franquicias más exitosas de Disney, mencionó que para ‘Piratas del Caribe’ están pensando en “presionar el botón de reinicio”. Es decir, trabajar en un ‘reboot’ en vez de una continuación de las historias que hasta ahora se habían contado.

Esta decisión se toma, según dijo, para facilitar la producción de la película, ya que no habría que esperar a la disponibilidad de ciertos actores. Aunque no mencionó nombres específicos, esto deja abierta la posibilidad a que el elenco principal de la saga cambie por completo para la siguiente entrega.

Eso sí, ya que no se tienen más detalles de la trama o rumbo que tomará la saga, aún no se puede descartar del todo un cameo de Johnny Depp como el Capitán Sparrow o el resto del reparto original.

Capitán Jack Sparrow

¿De qué tratará la siguiente película de ‘Piratas del Caribe’?

Jerry Bruckheimer se limitó a decir que están pensando en ‘reboot’ para la saga. No mencionó nada de una posible trama o la dirección que tomarían posibles nuevos personajes. En ese sentido, es muy pronto para saber qué le depara a la franquicia.

Hay que recordar que en años recientes se habían barajado varias ideas sobre el futuro de la franquicia.

Un proyecto planteó a Margot Robbie como nueva protagonista, con el posible regreso de Johnny Depp. No obstante en noviembre 2022, la actriz de ‘Barbie’ reveló a ‘Vanity Fair’ que la película había sido descartada por completo.

Margot Robbie



Otra idea para continuar la saga de ‘Piratas del Caribe’ incluía un guion de Craig Mazin y Ted Elliott que prometía romper todos los esquemas.

En agosto de 2023, Mazin comentó a ‘Los Angeles Times’ que el guion que había hecho para ‘Piratas del Caribe 6’ era “tan extraño” que le sorprendió que Disney lo aprobara: “Lo presentamos y pensamos que no había forma de que lo compraran, es demasiado extraño, ¡y lo hicieron!”. No obstante, también aseguró que debido a la huelga de guionistas de Hollywood, el proyecto estaba en pausa.

De momento, no se tiene información sobre los planes para la siguiente entrega de la franquicia.

¿Dónde ver toda la saga de ‘Piratas del Caribe’? El orden cronológico

Las cinco películas de la franquicia se encuentran en el catálogo de Disney+.

Si te interesa hacer un maratón de las películas, quizás te alegre saber que el orden cronológico de los hechos es el mismo de cuando se estrenaron, por lo que no debes alternar entre una y otra.

'Pirates of the Caribbean: Tales of the Code' (cortometraje, 2011)

'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl' (2003)

'Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest' (2006)

'Pirates of the Caribbean: At World’s End' (2007)

'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' (2011)

'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' (2017)