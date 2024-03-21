Villano de 'Piratas del Caribe' contó que sus compañeros lo despreciaban en el set: "Era triste"

Fue en 2003 que Disney estrenó una película basada en una de las atracciones más famosas de sus parques temáticos en Estados Unidos: ‘Piratas del Caribe: La Maldición del perla negra’.

Esta película narra la travesía de Jack Sparrow (Johnny Depp) para recuperar su puesto como capitán, mientras que Wil Turner (Orlando Bloom), un herrero honrado, se une a este pirata para rescatar a Elizabeth Swann (Keira Knightley), de quien está enamorado.

Bill Nighy interpretó a Davy Jones en la segunda película de 'Piratas del Caribe'. Imagen Disney

‘Piratas del Caribe’, una de las franquicias más exitosas de Disney

Aunque algunos especialistas en cine auguraban que sería un fracaso, resultó ser todo lo contrario. La cinta ‘Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra’ recaudó 46 millones 630 mil 690 dólares en su primer fin de semana, alcanzando 654 millones 264 mil 015 dólares alrededor del mundo.

Con esas cifras, Disney pidió una secuela llamada ‘Piratas del Caribe: El cofre de la muerte’, que se estrenó en el verano de 2006.

En este filme, Jack Sparrow recuerda que tiene una deuda de sangre con Davy Jones (Bill Nighy), el Amo de las Profundidades del Océano, que tiene a su cargo el barco Holandés Errante. Mientras que Sparrow busca una forma de escapar de su destino, interrumpe los planes de boda de Will y Elizabeth, arrastrándolos a sus desventuras donde aparece el padre de Will y otros secretos.

Villano de ‘Piratas del Caribe’ admite que la pasó mal en el rodaje por culpa de su vestuario

Para poder interpretar a Davy Jones, el actor Bill Nighy tuvo que usar un traje especial para capturar todos sus movimientos en sus escenas, que posteriormente llegaron a los expertos en CGI para darnos a uno de los mejores villanos de la franquicia, lo que ocasionó que no la pasara del todo bien durante el rodaje.

En entrevista a Vanity Fair, Nighy compartió que en las grabaciones se sentía “solo y patético” a tal grado de que nadie de la producción comía con él.

"La gente no almorzaba conmigo, era realmente triste. El equipo técnico decía 'Hola, hola' y se alejaba, porque era patético ver a este anciano maduro vestido como si no pudiera haberse unido a un famoso grupo de rock", expresó.



Debido al gran trabajo que requería el personaje en el área de efectos especiales, ya que debía parecer una criatura marina realmente tenebrosa, el actor tuvo que usar un traje especial que capturara todos sus movimientos, además de múltiples puntos blancos para que todas los gestos quedaran plasmados a la perfección.

"Resulta que tuve que usar un pijama de computadora cubierto de pompones blancos, un gorro, 250 puntos pintados en la cara y un par de zapatos demasiado grandes para mí", añadió.



Aunque con ese traje conoció a Johnny Depp y Orlando Bloom, algo que no le agradó del todo, Bill Nighy está orgulloso de su trabajo como Davy Jones, ya que tuvo la oportunidad de darle una voz con un acento escocés más profundo que le encantó al director Gore Verbinski.