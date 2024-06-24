Lindsay Lohan

‘Un viernes de locos 2’: Todos los actores que regresan en la secuela, primeras imágenes y más

‘Freaky Friday 2’ (‘Un viernes de locos 2’) es una realidad: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis compartieron las primeras imágenes desde el set de grabación y estos son los primeros detalles que se tienen de la película.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video 'Un viernes de locos': los errores que no notaste y todo sobre la próxima secuela

Los esfuerzos de Jamie Lee Curtis por hacer una secuela de ‘Un viernes de locos’ rindieron frutos. La cinta ya está en producción.

Fue en octubre de 2022 cuando la actriz que le dio vida a Tess Coleman comentó públicamente que le había escrito a Disney para proponerles una segunda parte de la película del 2003.

En los siguientes meses, la intérprete de 65 años y Lindsay Lohan expresaron en múltiples entrevistas, su deseo de estelarizar ‘Freaky Friday 2’. Ahora, la producción está en marcha y ya se tienen los primeros detalles de la cinta.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan
Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan
Imagen Instagram

Película ‘Un viernes de locos 2’ inicia grabaciones

En marzo pasado, Disney le dio luz verde al proyecto, el 24 de junio llegaron las primeras noticias de la producción. Este día, la empresa productora, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan anunciaron que habían iniciado la filmación de la secuela de ‘Freaky Friday’.

La noticia llegó con las primeras imágenes del set de grabación, en la que se ve a las actrices en sus remolques, sin revelar demasiado de la trama de la película.

Aunque aún no hay una sinopsis oficial de 'Un viernes de locos 2', ‘Entertainment Weekly’ reportó en abril de 2024 que la trama podría ser parecida a la de la primera. Anna sería una madre soltera de una adolescente, quien no aprueba que su mamá pronto se casará con un empresario de restaurantes, quien también tiene una hija. En esta ocasión, Anna y Tess intercambiarían cuerpos con las jóvenes.

@disneystudios

The band’s back together and coming to theaters in 2025 🤘. The sequel to Freaky Friday is now in production!

♬ original sound - Disney Studios

Reparto de ‘Freaky Friday 2’

Como ya se mencionó, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retomarán sus papeles como madre e hija, Tess y Anna Coleman.

Además de las protagonistas, la audiencia podrá ver de vuelta a miembros del reparto original, como Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Lucille Soong (mamá de Pei-Pei), Stephen Tobolowsky (profesor Eliot Bates) y Rosalind Chao (Pei-Pei).

El elenco de ‘Un viernes de locos 2’ se completa con los nuevos rostros de Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan y Sophia Hammons.

La dirección correrá a cargo de Nisha Ganatra.

'Freaky Friday'
'Freaky Friday'
Imagen Walt Disney Pictures

¿Cuándo se estrenará ‘Un viernes de locos 2’?

La secuela de ‘Freaky Friday’ llegará a cines en 2025, aún sin una fecha específica. Aunque hubo rumores de que la secuela podría ser exclusiva para la plataforma de streaming Disney+, ‘Variety’ confirmó que no son ciertos.

'Freaky Friday'
'Freaky Friday'
Imagen Walt Disney Pictures

¿Dónde ver la primera película de ‘Un viernes de locos’?

En lo que llega la segunda parte, los fans pueden disfrutar de historia original en línea. ‘Freaky Friday’ se puede ver en Disney+ o Amazon Prime Video (dependiendo de la ubicación, está disponible para rentar o comprar).

¿Te emociona ver ‘Un viernes de locos 2’? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus expectativas de la película.

