Bobby, el perrito de 'House of the Dragon', pasó de la calle a 'actuar' en estas películas y series

Los actores de 'House of the Dragon' han conquistado al público; sin embargo, entre todos ellos hay un inesperado y peludo miembro del elenco que también se ha ganado el corazón de los espectadores.

Bobby, el perro de 'House of the Dragon' que enamoró al público y a Hollywood

En el estreno del primer capítulo de la segunda temporada, vimos a Daemon contratar a Blood y Cheese para infiltrarse en el castillo de King's Landing y asesinar a Aemond Targaryen. Sin embargo, en esta tarea se les unió un simpático perro cuyo nombre real es desconocido en la serie.

Mientras los personajes se movían por los pasillos secretos del castillo, Blood, que estaba traicionando a la casa Hightower, decidió patear al perro para mostrar su enojo, ya que Cheese se negaba a seguir guiándolo. Esta acción generó indignación en redes sociales, hasta el punto que los fans aseguraron que lo que más les enfadó del capítulo no fue el asesinato del príncipe Jaehaerys, sino el maltrato al perro.

Fue entonces que las personas comenzaron a interesarse por el perrito, su nombre real y si era la primera vez que aparecía en alguna serie o película de Hollywood.

De acuerdo al portal 'Screenrant', el animalito se llama Bobby y es un perrito mezcla de terrier que vivió varios años en las calles de la isla de Chipre, ubicada al sur de Turquía. El pequeño estaba acostumbrado al maltrato y a pasar hambre, pero su destino cambió en 2019 cuando fue rescatado por la organización benéfica Rehoming Cyprus Dogs, que lo encontró y decidió buscarle el mejor dueño.

Imagen Home Box Office

Bobby también apareció 'Cruella' junto a Emma Stone

Poco tiempo después, Bobby fue adoptado por Julie Tottman, una entrenadora canina en Hollywood. El carisma y la obediencia del animal resultaron ser tan destacables que su dueña hizo todo lo posible para que pudiera participar en una producción de Hollywood.

Para su sorpresa, la calidad de estrella de Bobby fue tan alta que llamó la atención de las personas a cargo del casting de 'Cruella', el largometraje live action que mostró la transformación de la diseñadora de ropa Estella en la villana Cruella de Vil.

Allí, Bobby obtuvo un pequeño papel como Buddy, un perrito callejero que adopta la protagonista en su infancia y la acompaña en los momentos más importantes de su vida. Ahora, tres años después, volvió para brillar en 'House of the Dragon'.

En una entrevista con el portal 'Mirror', Julie explicó que a Bobby le gusta actuar y le encanta la idea de que las grandes producciones decidan mostrar en pantalla no solo a perros de raza, sino también a aquellos mestizos que fueron rescatados como él.

Bobby es uno de los animales rescatados más fáciles con los que he trabajado. Es tan natural que aprende a actuar y le encanta hacerlo. Obtienes un poco más de un animal rescatado en el set porque es como si hubieran visto lo malo y estuvieran muy agradecidos, y te aman y adoran por salvarlos. Siempre lloro, es lindo cuando hacen su primera escena sabiendo de dónde vienen. El mundo los descarta, pero sé por experiencia que los animales rescatados suelen ser los más trabajadores, los más leales y los más cariñosos".

Imagen Walt Disney Pictures



Seguramente en el futuro Bobby tendrá diversas ofertas para aparecer en otros shows y continuará enamorando a la gente con sus expresivos ojos.