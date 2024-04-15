Películas de terror

‘Desaparecer por completo’ y otras películas de Netflix ideales para un maratón de terror

‘Desaparecer por completo’ es una de las más recientes adiciones al catálogo de películas de terror de Netflix: te damos otras recomendaciones para un maratón lleno de sustos.

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

Si eres de los que disfruta de una buena dosis de miedo y adrenalina, Netflix tiene una amplia variedad de películas de terror para ti. Desde clásicos del género hasta estrenos recientes, aquí te presentamos una selección de ocho títulos que te harán temblar en tu asiento.

Películas de terror disponibles en Netflix

‘Desaparecer por completo’

Esta película mexicana de terror se centra en un fotógrafo que, tras visitar la escena de un crimen, comienza a perder sus sentidos uno a uno debido a una misteriosa enfermedad. La trama explora cómo este fotógrafo lidia con la pérdida gradual de sus sentidos, lo que resulta en un desarrollo intrigante de sonidos e imágenes en su ficción cinematográfica.

Película 'Desaparecer por completo'.
Película 'Desaparecer por completo'.
Imagen Moonlight Pictures

‘Hereditary’

‘Hereditary’ es una película de terror disponible en Netflix que sigue la historia de la familia Graham, que comienza a desmoronarse tras la muerte de la matriarca. Tras su pérdida, la familia se ve acosada por una presencia maligna que trae consigo una serie de sucesos inexplicables.

‘Su casa’

La historia sigue a una pareja de refugiados de Sudán del Sur que buscan refugio y una nueva vida en Inglaterra. Sin embargo, pronto descubren que un mal los acecha en su nuevo hogar, una amenaza que parece estar presente en todo momento.

Ṣọpẹ Dìrísù en 'His House'
Ṣọpẹ Dìrísù en 'His House'
Imagen Aidan Monaghan / Netflix

‘El abismo del infierno’

En esta película, un agente de policía que investiga misteriosas desapariciones se infiltra en un remoto monasterio y descubre una oscura verdad.

‘La conferencia’

Un grupo de empleados acude a un centro de conferencias para limpiar asperezas. Sin embargo, pronto descubren que un mal los acecha en su nuevo entorno y tendrán que unir sus fuerzas para enfrentar a un asesino sediento de sangre.

'The Conference'
'The Conference'
Imagen SF Studios

‘Corre’

‘Corre’ es una película que sigue a una joven que vive con una enfermedad crónica y es cuidada por su madre las 24 horas del día. Sin embargo, la joven comienza a sospechar que su madre le ha estado mintiendo durante años.

‘En la hierba alta’

Dos hermanos, mientras viajan en coche, escuchan a un niño pidiendo ayuda desde un campo de hierba alta. Deciden detenerse para ayudar, pero pronto se dan cuenta de que salir del campo no será tan fácil.

'En la tierra alta'
'En la tierra alta'
Imagen Netflix

‘1922’

Basada en una historia corta de Stephen King, esta película de terror sigue a un granero que admite haber asesinado a su esposa. Ese es tan solo el punto inicial de una serie de sucesos macabros.

¿Cuál de estas películas de terror en Netflix ya viste?, ¿cuál te llama más la atención? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu favorita.

