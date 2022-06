Películas animadas con cameos inesperados: Mickey Mouse y Bugs Bunny salieron juntos en una

Pero uno de los cameos que más sorprendieron al público fue el de Sonic Feo, el personaje que en un principio iba a ser el modelo en 3D para la película ‘Sonic the Hedgehog’ de 2020, pero que debido a la reacción y molestia de la gente en internet se modificó su diseño antes del lanzamiento de la cinta.

‘Space Jam: A New Legacy’