‘Furiosa’ tardó 15 años en convertirse en película: el productor contó los planes originales

‘Furiosa’ es la precuela de ‘Mad Max: Fury Road’ que ve a Anya Taylor-Joy en una versión más joven del personaje que anteriormente interpretó Charlize Theron. La cinta, que también cuenta con Chris Hemsworth, Angus Sampson y Tom Burke entre su elenco, abordará la historia de origen de la intrépida guerrera.

Sin duda, este título es uno de los más esperados del 2024, especialmente porque llega 9 años después de la última entrega. Si bien, la mente detrás de la franquicia, George Miller, ha esperado mucho más para ver la historia en pantalla.

‘Furiosa’ no iba a ser una película: así la pensó originalmente George Miller

En una reciente entrevista con ‘Total Film’, el productor Doug Mitchell reveló detalles sorprendentes sobre la película ‘Furiosa’.

Según Mitchell, la historia de ‘Furiosa’ ha estado “lista” desde hace más de una década: “‘Furiosa’ estaba lista, en el sentido de la historia, hace 15 años. Y se ha ido filtrando, como sucede con las cosas en el cerebro de George, desde entonces”.

En ese sentido, el guion de ‘Furiosa’ se completó antes de la filmación de ‘Mad Max: Fury Road’. “Habíamos terminado el guion de Furiosa antes de rodar Fury Road”, aseguró Miller en el artículo.

Pero quizás lo más sorprendente es que la precuela del personaje fue concebida originalmente como un proyecto de anime, titulado ‘The Peach’. Iba a ser dirigido por Mahiro Maeda, conocido por su trabajo en el clásico de los 90 ‘Neon Genesis Evangelion’, Studio Ghibli y uno de los cortometrajes de ‘La Animatrix’.

Una secuencia de ‘Furiosa’ tomó 78 días de filmación

En la citada entrevista, Doug Mitchell, también habló de uno de los momentos más ambiciosos de la película: una secuencia de apenas 15 minutos en pantalla, pero que requirió 78 días de filmación y la participación diaria de cerca de 200 actores de acrobacias.

La secuencia, conocida durante la producción como ‘Stairway to Nowhere’, marca un punto de inflexión para Furiosa. El momento es tan importante para el personaje que fue objeto de muchas conversaciones entre Anya Taylor-Joy y George Miller.

“George y yo teníamos grandes conversaciones sobre por qué esta escena en particular era tan larga. Es porque ves una acumulación de habilidades en el transcurso de una batalla, y eso es muy importante para entender cuán ingeniosa es Furiosa, pero también su coraje. Es la secuencia más larga que cualquiera de nosotros haya filmado”, comentó la actriz de ‘Furiosa’.

¿Cuándo se estrena la película ‘Furiosa’?

La fecha de estreno para la película protagonizada por Anya Taylor-Joy es el 24 de mayo de 2024.

