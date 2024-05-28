‘Furiosa: A Mad Max Saga’: ¿En qué parte del mundo se filmó la película de Anya Taylor-Joy?

Tras años de espera, ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ finalmente llegó a los cines el pasado 24 de mayo.

La historia es la precuela de la aclamada ‘Mad Max: Fury Road’, que profundiza en los orígenes de Furiosa, la icónica guerrera interpretada por Charlize Theron en la película anterior. En esta ocasión, Anya Taylor-Joy toma la batuta del personaje, acompañada por un elenco estelar que incluye a Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme, entre otros.

PUBLICIDAD

La expectativa de los fans es tal que muchos quieren saber más sobre cómo fue la grabación de la cinta. A continuación, resolvemos algunas de las dudas más frecuentes.

¿Dónde se filmó ‘Furiosa: A Mad Max Saga’?

‘Furiosa: A Mad Max Saga’ se filmó principalmente en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia, cuyos paisajes áridos proporcionaron el telón de fondo perfecto para la película post-apocalíptica. Previamente, ‘Mad Max 2’ ya se había filmado ahí.

Algunas escenas también se filmaron en los Estudios Disney Australia. Los lugares de rodaje incluyen Broken Hill, Silverton, Sídney, Melrose Park y Kurnell.

El Lugar Verde, de donde es originaria Furiosa, se logró gracias a la magia de los efectos especiales. Colin Gibson, productor de diseño de la película, ha revelado en varias entrevistas que, aunque gran parte de los paisajes se filmaron en Sídney, se añadieron las montañas azules de manera digital.

Trailer de "Furiosa: Uma Saga Mad Max" foi divulgado no Brasil Imagen Reprodução/YouTube (Warner Bros. Pictures Brasil)

¿‘Furiosa’ tiene escenas post-créditos?

A diferencia de las películas anteriores de la saga Mad Max, ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ incluye un metraje a mitad de créditos.

No obstante, las imágenes adelantan ni dan pistas sobre una futura entrega de la saga, más bien, conectan ‘Furiosa’ con el resto de las historias que George Miller ha contado sobre este universo.

Chris Hemsworth en la película 'Furiosa' (2024) Imagen Warner Bros.



En ese sentido, algunos fans han expresado su confusión sobre cómo referirse a esa parte de la película. En cualquier caso, lo que queda claro es que la audiencia no debe levantarse de su asiento en cuanto termine, sino esperar a que terminen de rodar los créditos. Después de estos, ya no hay escenas adicionales.

PUBLICIDAD

¿Cuánto dura la película ‘Furiosa: A Mad Max Saga’?

‘Furiosa: A Mad Max Saga’ tiene una duración de 148 minutos, lo que se traduce en casi 2 horas con 30 minutos. Esto la convierte en una de las películas más largas de la saga Mad Max hasta la fecha.

Anya Taylor-Joy es Furiosa en la nueva película de 'Mad Max' Imagen Warner Bros.

¿Dónde ver las otras películas de la saga ‘Mad Max’?

Ya sea que este sea tu primer acercamiento al universo creado por George Miller o lo estés revisitando, puedes encontrar todas las cintas en MAX (el servicio de streaming previamente conocido como HBO Max).

'Furiosa: A Mad Max Saga' Imagen Warner Bros. / The Grosby Group