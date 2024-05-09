'Furiosa': Chris Hemsworth reveló por qué no le gustó su vestuario en la película

‘Furiosa’, el nuevo spin-off de la saga de Mad Max, está por llegar a los cines en varias partes del mundo este mes de mayo.

Dirigida por George Miller (quien ha estado a cargo de todas las cintas de la franquicia, incluyendo las que protagonizó Mel Gibson en los años ochenta), ‘Furiosa’ es uno de los estrenos más esperados del año, además de que promete ser todo un éxito en taquilla.

PUBLICIDAD

‘Furiosa’, una historia de origen protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth

‘Furiosa’ nos llevará hacia el pasado, para contarnos los orígenes de la feroz y voraz guerrera que fue interpretada por Charlize Theron’ en ‘Mad Max: Furia en el camino’ (2015).

Al desarrollar la historia en un ambiente post-apocalíptico, requiere de locaciones y vestuarios épicos, aunque puede que los actores no están tan encantados con la idea, como le pasó a Chris Hemsworth, quien encarna al villano Dementus.

Chris Hemsworth habla de su disgusto por usar capaz en 'Furiosa'

En entrevista con 'Entertainment Weekly', Hemsworth confesó su disgusto por utilizar capas a la hora de filmar. Desde 2011, el actor australiano interpreta a Thor dentro del MCU, personaje que ha usado dicha prenda en todas sus películas.

Tras iniciar la filmación de ‘Furiosa’, pensó que las cosas serían diferentes, pero no contaba con que la capa también sería parte de su personaje.

“Estaba a punto de decir que era lindo no usar capa, pero… tenía una capa en esta película. Y es roja (...) Lo absurdo de eso”, expresó.

Chris Hemsworth es el villano de 'Furiosa' Imagen Warner Bros.



Tras darse cuenta de este detalle, Hemsworth se acercó con el director para hablar sobre la similitud entre ambos personajes, pero la capa se quedó porque es parte de la personalidad del antagonista.

“No es intencional hacer una comparación con ‘Thor’, pero encontré un punto de partida maravilloso. Interpretar al villano, transformarse y habitar un nuevo cuerpo completamente diferente fue muy divertido. Me encantó. Y esa fue la verdadera atracción”, añadió.

Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth son los protagonistas de 'Furiosa' (2024) Imagen Warner Bros.



Anya Taylor-Joy, quien se encontraba al lado de Chris durante la entrevista, le preguntó si después de usar capa por tanto tiempo aún las odia, a lo que él respondió de inmediato: “odialas, son muy poco prácticas”.

El actor de ‘Hombres de negro: Internacional’ y ‘Blancanieves’ compartió que la capa suele ser un problema en las escenas de acción, ya que solía atorarse en las puertas y otros lugares, incluso cuando filmó ‘Thor’ tenía una prenda especial para las secuencias más pesadas.

"En Thor, había una (capa) que era aproximadamente un pie (30,48 centímetros) más corta que la capa normal para pelear, porque te tropezabas con ella todo el tiempo. Es muy poco práctico".

Chris Hemsworth en la película 'Thor: un mundo oscuro' (2013) Imagen Marvel Studios



La película ‘Furiosa’ se estrena en México el 23 de mayo, mientras que en Estados Unidos estará en cines el 24 de mayo.