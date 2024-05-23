‘Furiosa’: El orden correcto para ver las películas de la saga

Con la llegada de ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ a salas de cines el 24 de mayo de 2024, muchos fans estarán revisitando las otras películas que forman parte del universo creado por George Miller.

La buena noticia para muchos es que, si bien la cinta con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth a la cabeza del elenco sí está conectada con la saga, no es necesario haber visto los otros filmes antes de este.

Para quienes apenas se estén iniciando en la saga 'Mad Max' o simplemente quieran refrescar su memoria de los sucesos, explicamos en qué orden ver las películas.

¿En qué orden ver las películas de ‘Mad Max’?

Contando a ‘Furiosa’, la saga tiene 5 cintas, que se pueden ver, de manera general, en dos órdenes: según la fecha de estreno o el orden cronológico de los eventos. Este último es el preferido de muchos fans, pues permite una experiencia narrativa más rica.

‘Furiosa: A Mad Max Saga’

Recién estrenada en mayo de 2024, sirve como precuela de la aclamada película 'Mad Max: Fury Road' y explora los orígenes de Furiosa, una de las protagonistas de 'Fury Road', y su viaje a través del páramo postapocalíptico.

Anya Taylor-Joy es Furiosa en la nueva película de 'Mad Max' Imagen Warner Bros.

‘Mad Max: Fury Road’

Lanzada en 2015 y considerada una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, sigue a Max Rockatansky, quien se une a Furiosa, en su lucha contra el tirano Immortan Joe.

Charlize Theron como Imperator Furiosa en 'Mad Max: Fury Road' Imagen The Grosby Group

‘Mad Max’

Estrenada en 1979, es la primera película de la saga y presenta a Max Rockatansky, un policía en un mundo al borde del colapso que busca venganza después de que una pandilla de motociclistas mata a su familia.

‘Mad Max 2: The Road Warrior’

La continuación de la historia llegó en 1985 y muestra que Max se convierte en un vagabundo en el desierto que ayuda a una comunidad de sobrevivientes a defender su refinería de gasolina de una pandilla de bandidos.

'Mad Max: The Road Warrior' Imagen Warner Bros.

‘Mad Max Beyond Thunderdome’

La última película de la saga original es ‘Mad Max Beyond Thunderdome’. En esta película, Max se encuentra en una ciudad llamada Bartertown y se ve envuelto en un conflicto entre la gobernante de la ciudad, Aunty Entity, y el mecánico enano Master Blaster.

Si quieres ver las películas de ‘Mad Max’ según su fecha de estreno, el orden es: ‘Mad Max’, ‘Mad Max 2: Road Warrior’, ‘Mad Max Beyond Thunderdome’, ‘Mad Max: Fury Road’ y ‘Furiosa: A Mad Max Saga’.

¿Dónde ver las películas de la saga ‘Mad Max’?

A excepción de ‘Furiosa: A Mad Max Saga’, que actualmente está en carteleras de cine, todas las cintas se pueden encontrar en MAX (el servicio de streaming previamente conocido como HBO Max).

Anya Taylor-Joy en la película 'Furiosa' Imagen Warner Bros.