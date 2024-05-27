De víctima de bullying a estrella de cine en 'Furiosa': La inspiradora historia de Quaden Bayles

Video ¿Qué películas de 'Mad Max' debo ver para entenderle a 'Furiosa'? Orden cronológico de la saga

'Furiosa: A Mad Max Saga' es la película de acción que muchos fans de la ciencia ficción esperaban con ansias. Su buena recepción por parte del público la está haciendo extremadamente popular y por si no sabías uno de los actores que participa en ella tiene una historia de superación más que impactante.

Quaden Bayles: Cómo un video de bullying lo condujo a un papel en 'Furiosa'

Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth son los protagonistas del filme; sin embargo, quien está siendo el centro de atención es Quaden Bayles, un niño que trabajó a lado de estos famosos interpretando al personaje de War Pup.

Si bien su nombre podría no parecerte familiar resulta que el niño se volvió viral en 2020 cuando su madre Yarraka Bayles, publicó un video de alrededor de 6 minutos donde reveleó que Quaden, originario de Australia, sufría de bullying en la escuela de manera tan constante que él mismo externó su deseo de terminar con su vida.

Con lágrimas en sus ojos, el menor que padece acondroplasia, un tipo de enanismo, confesó que era molestado, y su madre con el fin de concientizar a las personas sobre el daño que provoca el acoso escolar y acusar a la escuela por no ayudarla decidió grabarlo.

"Acabo de recoger a mi hijo de la escuela, fui testigo de un episodio de acoso, llamé al director y quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros, este es el efecto que tiene el acoso. Todos los días sucede algo. Otro episodio, otro acoso, otra burla, otro insulto. ¿Podrías por favor educar a tus hijos, a tus familias, a tus amigos?", fueron algunas de sus palabras.



El video se difundió ampliamente en pocas horas, convirtiéndose en el centro de un movimiento global en apoyo a todos los niños que enfrentan situaciones similares y recibió una cantidad significativa de mensajes de respaldo provenientes de diversas partes del mundo.

Algunos famosos se dirigieron a él con palabras de aliento como Hugh Jackman y el All-Stars de indígenas australianos de la Liga Nacional de Rugby, invitaron a Quaden a uno de sus partidos.

Quaden debutó como actor en 2022 gracias a George Miller

A raíz de su desafortunada situación, Quaden recibió una oportunidad única: convertirse en un reconocido actor. Dos años después del video que lo hizo viral, tuvo la oportunidad de aparecer en la película 'Three Thousand Years of Longing', protagonizada por Tilda Swinton e Idris Elba.

Para su sorpresa, el menor también tenía asegurado un pequeño papel en 'Furiosa', ya que George Miller, director de ambos proyectos, decidió continuar trabajando con él debido a su interpretación.

"Fue bueno para nosotros y fue bueno para él. E hizo un trabajo tan bueno que consiguió un pequeño papel en 'Furiosa', fue lo que externó Miller en una entrevista con el portal 'Sydney Morning Herald'.



Fue así, que Quaden logró actuar a lado de Anya Taylor-Joy como War Pup y hasta tomarse una foto con ella donde se le ve extremadamente feliz. También fue tratado como un actor más, pues fue invitado al estreno de 'Furiosa' en Australia.

Por el momento se desconoce cuáles son sus próximos planes como estrella de cine, pero su caso demuestra que las malas experiencias pueden traer muchas más buenas y cómo la bondad de la gente puede cambiar una vida.

