Anya Taylor-Joy es la nueva sensación de Hollywood y estas películas y series son la prueba
'Furiosa', 'Gambito de dama' y 'Fragmentado' son tan sólo una muestra de las producciones que han retado el gran talento de Anya Taylor-Joy y en las cuales ha demostrado sus enormes dotes como actriz
La actriz Anya Taylor-Joy ha demostrado su gran talento en una variedad de roles en películas y series, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y fascinantes, que muestran su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos.
A continuación te presentamos algunos de sus papeles más importantes:
1. 'Furiosa'
Taylor-Joy interpreta a una joven Furiosa en una precuela de la exitosa saga 'Mad Max', demostrando su capacidad para llevar a cabo acciones físicas demandantes y transmitir la intensidad emocional del personaje.
2. 'Gambito de dama'
En esta miniserie de Netflix, Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez con luchas internas y una mente brillante. La actriz se sumerge en el mundo del ajedrez y la estrategia, interpretando a una joven prodigio que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Esta actuación le valió elogios de la crítica y el público, destacando su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje.
3. 'La bruja'
En su debut cinematográfico, Anya Taylor-Joy deslumbró como Thomasin, una joven puritana enfrentada a fuerzas sobrenaturales en la Nueva Inglaterra del siglo XVII.
4. 'Fragmentado' y 'Glass'
La actriz interpreta a una joven que sufre de trastorno de identidad disociativo, mostrando su capacidad para llevar a cabo un papel emocionalmente demandante en ambas películas y transmitir la complejidad de su personaje.
5. 'Peaky Blinders'
En esta serie, Anya Taylor-Joy demuestra su capacidad para interpretar personajes fuertes y complejos en entornos históricos y dramáticos.
6. 'El menú'
En esta comedia oscura, Taylor-Joy y Nicholas Hoult viajan a una isla costera para cenar en un restaurante exclusivo, sin imaginar que podría ser su última cena. Es una película que ofrece sátira social y humor negro.
7. 'Thoroughbreds'
En este thriller adolescente, Taylor-Joy interpreta a Lily, una joven manipuladora que se une a una amiga para planear un asesinato. Su actuación es intrigante y llena de matices.
Además de estas obras, Anya Taylor-Joy también ha dejado su huella en películas como 'Cristal oscuro: La era de la resistencia', 'The Northman', 'Last Night in Soho' (dirigida por Edgar Wright) y 'Los Nuevos Mutantes' (la última película de la saga X-Men de Fox). Su talento y versatilidad continúan sorprendiendo a la audiencia y la consolidan como una de las actrices más destacadas de su generación.