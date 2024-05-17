Anya Taylor-Joy es la nueva sensación de Hollywood y estas películas y series son la prueba

La actriz Anya Taylor-Joy ha demostrado su gran talento en una variedad de roles en películas y series, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y fascinantes, que muestran su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos.

A continuación te presentamos algunos de sus papeles más importantes:

1. 'Furiosa'

Taylor-Joy interpreta a una joven Furiosa en una precuela de la exitosa saga 'Mad Max', demostrando su capacidad para llevar a cabo acciones físicas demandantes y transmitir la intensidad emocional del personaje.

'Furiosa'. Imagen Warner Bros.

2. 'Gambito de dama'

En esta miniserie de Netflix, Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez con luchas internas y una mente brillante. La actriz se sumerge en el mundo del ajedrez y la estrategia, interpretando a una joven prodigio que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Esta actuación le valió elogios de la crítica y el público, destacando su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje.

3. 'La bruja'

En su debut cinematográfico, Anya Taylor-Joy deslumbró como Thomasin, una joven puritana enfrentada a fuerzas sobrenaturales en la Nueva Inglaterra del siglo XVII.

4. 'Fragmentado' y 'Glass'

La actriz interpreta a una joven que sufre de trastorno de identidad disociativo, mostrando su capacidad para llevar a cabo un papel emocionalmente demandante en ambas películas y transmitir la complejidad de su personaje.

Anya Taylor-Joy en 'Fragmentado' Imagen Universal Pictures

5. 'Peaky Blinders'

En esta serie, Anya Taylor-Joy demuestra su capacidad para interpretar personajes fuertes y complejos en entornos históricos y dramáticos.

6. 'El menú'

En esta comedia oscura, Taylor-Joy y Nicholas Hoult viajan a una isla costera para cenar en un restaurante exclusivo, sin imaginar que podría ser su última cena. Es una película que ofrece sátira social y humor negro.

Anya Taylor-Joy en 'El Menú' Imagen Searchlight Pictures

7. 'Thoroughbreds'

En este thriller adolescente, Taylor-Joy interpreta a Lily, una joven manipuladora que se une a una amiga para planear un asesinato. Su actuación es intrigante y llena de matices.

Anya Taylor-Joy en 'Thoroughbreds' Imagen Focus Features