Anya Taylor Joy

Anya Taylor-Joy es la nueva sensación de Hollywood y estas películas y series son la prueba

'Furiosa', 'Gambito de dama' y 'Fragmentado' son tan sólo una muestra de las producciones que han retado el gran talento de Anya Taylor-Joy y en las cuales ha demostrado sus enormes dotes como actriz

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video ¿Quién es la mejor Furiosa del universo Mad Max? Charlize Theron vs Anya Taylor-Joy 

La actriz Anya Taylor-Joy ha demostrado su gran talento en una variedad de roles en películas y series, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y fascinantes, que muestran su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos.

A continuación te presentamos algunos de sus papeles más importantes:

PUBLICIDAD

1. 'Furiosa'

Taylor-Joy interpreta a una joven Furiosa en una precuela de la exitosa saga 'Mad Max', demostrando su capacidad para llevar a cabo acciones físicas demandantes y transmitir la intensidad emocional del personaje.

'Furiosa'.
'Furiosa'.
Imagen Warner Bros.

2. 'Gambito de dama'

En esta miniserie de Netflix, Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez con luchas internas y una mente brillante. La actriz se sumerge en el mundo del ajedrez y la estrategia, interpretando a una joven prodigio que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Esta actuación le valió elogios de la crítica y el público, destacando su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje.

Más sobre Anya Taylor Joy

‘Furiosa: A Mad Max Saga’: ¿En qué parte del mundo se filmó la película de Anya Taylor-Joy?
2 mins

‘Furiosa: A Mad Max Saga’: ¿En qué parte del mundo se filmó la película de Anya Taylor-Joy?

Cine y Series
De víctima de bullying a estrella de cine en 'Furiosa': La inspiradora historia de Quaden Bayles
3 mins

De víctima de bullying a estrella de cine en 'Furiosa': La inspiradora historia de Quaden Bayles

Cine y Series
‘Furiosa’: El orden correcto para ver las películas de la saga
2 mins

‘Furiosa’: El orden correcto para ver las películas de la saga

Cine y Series
‘Furiosa’: ¿Por qué Anya Taylor-Joy tiene solo 30 líneas, si es la protagonista de la película?
2 mins

‘Furiosa’: ¿Por qué Anya Taylor-Joy tiene solo 30 líneas, si es la protagonista de la película?

Cine y Series
'Furiosa': Chris Hemsworth reveló por qué no le gustó su vestuario en la película
2 mins

'Furiosa': Chris Hemsworth reveló por qué no le gustó su vestuario en la película

Cine y Series
‘Furiosa’ tardó 15 años en convertirse en película: el productor contó los planes originales
2 mins

‘Furiosa’ tardó 15 años en convertirse en película: el productor contó los planes originales

Cine y Series
'Mad Max: Fury Road': los protagonistas se detestaban y otros dramas de la saga
3:00

'Mad Max: Fury Road': los protagonistas se detestaban y otros dramas de la saga

Cine y Series
¿Quién es la mejor Furiosa del universo Mad Max? Charlize Theron vs Anya Taylor-Joy 
0:52

¿Quién es la mejor Furiosa del universo Mad Max? Charlize Theron vs Anya Taylor-Joy 

Cine y Series
'Last Night in Soho': la película de terror que enamoró a Stephen King y puedes verla en Netflix
3 mins

'Last Night in Soho': la película de terror que enamoró a Stephen King y puedes verla en Netflix

Cine y Series
Cillian Murphy regresará a la película de 'Peaky Blinders' y otros secretos de la serie
3:02

Cillian Murphy regresará a la película de 'Peaky Blinders' y otros secretos de la serie

Cine y Series

3. 'La bruja'

En su debut cinematográfico, Anya Taylor-Joy deslumbró como Thomasin, una joven puritana enfrentada a fuerzas sobrenaturales en la Nueva Inglaterra del siglo XVII.

4. 'Fragmentado' y 'Glass'

La actriz interpreta a una joven que sufre de trastorno de identidad disociativo, mostrando su capacidad para llevar a cabo un papel emocionalmente demandante en ambas películas y transmitir la complejidad de su personaje.

Anya Taylor-Joy en 'Fragmentado'
Anya Taylor-Joy en 'Fragmentado'
Imagen Universal Pictures

5. 'Peaky Blinders'

En esta serie, Anya Taylor-Joy demuestra su capacidad para interpretar personajes fuertes y complejos en entornos históricos y dramáticos.

6. 'El menú'

En esta comedia oscura, Taylor-Joy y Nicholas Hoult viajan a una isla costera para cenar en un restaurante exclusivo, sin imaginar que podría ser su última cena. Es una película que ofrece sátira social y humor negro.

Anya Taylor-Joy en 'El Menú'
Anya Taylor-Joy en 'El Menú'
Imagen Searchlight Pictures

7. 'Thoroughbreds'

En este thriller adolescente, Taylor-Joy interpreta a Lily, una joven manipuladora que se une a una amiga para planear un asesinato. Su actuación es intrigante y llena de matices.

Anya Taylor-Joy en 'Thoroughbreds'
Anya Taylor-Joy en 'Thoroughbreds'
Imagen Focus Features

Además de estas obras, Anya Taylor-Joy también ha dejado su huella en películas como 'Cristal oscuro: La era de la resistencia', 'The Northman', 'Last Night in Soho' (dirigida por Edgar Wright) y 'Los Nuevos Mutantes' (la última película de la saga X-Men de Fox). Su talento y versatilidad continúan sorprendiendo a la audiencia y la consolidan como una de las actrices más destacadas de su generación.

Relacionados:
Anya Taylor JoyActores HollywoodPelículasSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD