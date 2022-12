Charlize Theron reveló los traumas que vivió por 'Mad Max': "ningún actor debería pasar por eso"

Ya es bien sabido que Charlize Theron y Tom Hardy se odiaban en el set de ‘Mad Max: Fury Road’ y que casi arruinaron la película con sus actitudes.

Por esta razón la actriz continúa siendo cuestionada sobre esta precisa producción, aun cuando ya pasaron años desde su estreno. Ahora ha revelado nuevos detalles, incluyendo lo difícil que fue hacer la película.

Charlize Theron habló sobre ‘Mad Max: Fury Road’



En el año 2016 ‘Mad Max: Fury Road’ fue nominada a 10 premios Oscar, algo que nunca le había sucedido a títulos anteriores de la franquicia.

Aunque ganó seis de ellos, la realidad es que las grabaciones de la película fueron mucho más tensas de las que cualquiera pudiera imaginar.

Esto debido a que la relación entre sus protagonistas, Tom Hardy y Charlize Theron (a quien puedes ver en ‘Lejos de la tierra quemada’ gratis y en español en ViX) no era nada cordial.

Llegaron a gritarse frente a todo el set, Charlize Theron llegó a pedir protección, y los actores que conformaban el resto del elenco confirmaron que era muy incómodo trabajar con ambos actores al mismo tiempo.

El pasado 7 de diciembre en entrevista con The Hollywood Reporter la actriz fue cuestionada nuevamanete al respecto, y reveló nuevos detalles sobre el rodaje de ‘Mad Max: Fury Road’:

“Escucha, sé que dije: "Oh, como actor, quieres que te desafíen", pero no quieres que sea tan malo. (Risas.) Fue un largo, largo rodaje. Nunca he hecho nada que requiera ese tipo de resistencia, y no creo que lo haga nunca [otra vez]”.



La actriz también hizo énfasis en que no debe de haber trauma o sacrificio en una producción para que sea exitosa, como muchos aún continúan pensando en Hollywood:

“Y odio decir esto porque nunca quiero alentar a los jóvenes actores o narradores a creer que necesitan trauma o sacrificio porque realmente, realmente no creo que lo hagas, pero hay un poco sobre las circunstancias en torno a esa película que creo que le dio la magia. No significa que siempre tenga que ser así, pero creo que de alguna manera el rayo en una botella que siempre intentas atrapar sucedió en esa película. Pero, hombre, fue jodidamente difícil”

'Mad Max' tendrá nueva película y Charlize Theron no estará en ella



A pesar de todos los conflictos que tuvo en el set de ‘Mad Max: Fury Road’, en la misma entrevista con The Hollywood Reporter, Theron reveló que fue solo hasta que vio la película completa que entendió la visión del director de la cinta, George Miller:

“Nunca aprecié o respeté realmente la visión de George Miller hasta que vi [la película completa y] dije: ‘Oh, Dios mío, esto es lo que estaba en su cabeza todo el tiempo y no podía escucharlo’. Y entonces es la única película a la que digo: ‘Si tuviera otra oportunidad, obtendría un poco más de lo que intentó hacer en la primera’”

George Miller regresará al mundo de ‘Mad Max, pero ahora será Anya Taylor-Joy quien interprete a Furiosa, pues se trata de una precuela en la que se verá una versión más joven del personaje.



En ella compartirá créditos con Chris Hemsworth, quien será el antagonista de la historia. La película está planeada para estrenarse en mayo de 2024.

Sin embargo, todo parece indicar que el ambiente en el set fue muy diferente al de la película de Charlize Theron y Tom Hardy, pues la misma Anya Taylor-Joy expresó en entrevista con Indiewire lo orgullosa que se siente de su equipo de trabajo de ‘Furiosa’.

¿Será que esta nueva entrega logre el mismo éxito que logró ‘Mad Max’ con Charlize Theron y Tom Hardy?