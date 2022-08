María Félix casi pierde el papel de ‘Doña Bárbara’: la historia real en 'María Félix: La Doña'

La carrera de María Félix en el mundo del entretenimiento inició luego de que el director Fernando Palacios la descubriera en la calle mientras miraba un aparador.

A partir de ese encuentro, la diva comenzó a apuntar reconocidos éxitos a su trayectoria, 'La monja Alférez', 'La diosa arrodillada', 'Enamorada' y ‘Doña Bárbara’ son una prueba de ello.

María Félix no fue la primera actriz considerada para 'Doña Bárbara': la historia en la serie de ViX+

Tal como lo retrata la serie ‘María Félix: La Doña’, que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX, la icónica artista no fue la primera a la que escogieron para encabezar la cinta ‘Doña Bárbara’, que llegó a la pantalla grande en 1943.

Al respecto, el director Fernando de Fuentes ya había seleccionado a Isabela Corona como la actriz principal y tenía al elenco listo para conocer a Rómulo Gallegos, autor de la novela homónima en la que se inspiró la película.



En una entrevista para la revista ‘Proceso’ en 1998 y retomada en 2014, Félix contó cómo fue que obtuvo el papel que la llevó a convertirse en ‘La Doña’ a pesar de su corta edad.

“La compañía donde yo trabajaba, Grovas, me había invitado a esta comida que ellos iban a dar en el restaurante Chapultepec para Rómulo Gallegos con el elenco de ‘Doña Bárbara’. (...) Cuando estaba de pie allí, oí esta voz que decía ‘Aquí está mi Doña Bárbara’. (...) Allí estaba Chabela. Ya estaba vestida, traía su sombrero”, señaló María.



La estrella además admitió que Fernando no quedó satisfecho con la elección de Gallegos, esto debido a que María “le había echado abajo sus planes” y a penas era su tercera película (luego de saltar a la fama con ‘El peñón de las ánimas’); no obstante quedó satisfecho con el resultado.

¿Qué impacto tuvo ‘Doña Bárbara’ en María Félix?

Cabe destacar que, a partir de este recordado éxito, los seguidores de la intérprete comenzaron a llamarla ‘Doña’ de forma cariñosa y, con el paso de los años, se convirtió en su sobrenombre.



En una plática con Iván Trujillo, publicada por el canal de YouTube ‘Filmoteca UNAM’ el 20 de junio de 2020, ‘María bonita’ habló de la relevancia que tuvo este proyecto en su vida.

“Significó mucho. Fue mi tercera película. Yo no estaba en tipo porque no tenía la edad para ser Doña Bárbara, la gran mujerona de la novela de Rómulo Gallegos, pero mi tipo le gustó a Rómulo. (...) Creo que esa película marcó en mi carrera algo muy importante. Tuvo tal éxito, les gusté tanto en ‘Doña Bárbara’ que me bautizaron con ‘La Doña’ hasta este momento”, puntualizó.

¿De qué trata la película ‘Doña Bárbara?

La cinta, que tuvo en su elenco a celebridades como Julián Soler, María Elena Marques, Andrés Soler, Alfonso Bedoya y Miguel Inclán, cuenta la historia de una terrateniente que usa a los hombres para conseguir sus riquezas, esto luego de vivir una juventud complicada.