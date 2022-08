Así fue la supuesta rivalidad entre María Félix y Dolores del Río: “no se hablaban para nada”

Si bien la vida privada de María Félix (como sus diversos enlaces matrimoniales) siempre fue del interés de los espectadores, su trayectoria profesional no se libró de ser juzgada por el público.

Desde que comenzó su carrera en el cine mexicano, las comparaciones con Dolores del Río, quien entonces ya era una actriz consolidada, no se hicieron esperar. Así fue la supuesta “rivalidad” entre ambas.





María Félix era una 'mujer empoderada' cuando ni siquiera existía ese término. Conoce más sobre la vida de esta gran actriz en 'María Félix: La Doña', una serie exclusiva de ViX+.

La “rivalidad” entre María Félix y Dolores del Río



Cuando María Félix debutó en el cine mexicano, Dolores del Río ya era toda una estrella. Su nombre era reconocido a nivel internacional y había brillado especialmente en Hollywood.

Sin embargo, decidió regresar a México en la década de los cuarenta, y fue entonces cuando protagonizó dos de sus más grandes éxitos: ‘Flor Silvestre’ y ‘María Candelaria’, de la mano de Emilio ‘El Indio’ Fernández.

Estas películas se estrenaron justo cuando la carrera actoral de María Félix estaba iniciando. Poco a poco la carrera de ‘La Doña’ fue despegando y fue entonces cuando el público no pudo evitar compararla con Dolores.

Cabe destacar que la diferencia de edad entre ambas era de casi diez años, además de que sus personalidades eran muy diferentes. Dolores del Río era más “bien portada” y diplomática en comparación con ‘La Doña’, quien siempre se caracterizó por su espíritu arrogante y orgulloso.



Fue así como la “rivalidad” que el público creó entre las dos divas se evidenció aún más cuando, por accidente, María Félix protagonizó ‘Vértigo’ y Dolores del Río ‘La selva de fuego’.

De acuerdo con María Félix Vlogs (el cual es respaldado por Luis Martínez de Anda, heredero de la actriz), el papel en cada una de estas películas en realidad era para la otra.

Esto debido a que un mensajero se equivocó en sus entregas. ‘Vértigo’ había sido escrita para Dolores del Río y ‘La selva de fuego’ para María Félix. Sin embargo, ya era demasiado tarde cuando los directores de ambas películas se dieron cuenta, pues las actrices ya estaban entusiasmadas con sus respectivos proyectos.

En 'María Félix: La Doña', serie de ViX+, se ahonda con mayor profundidad en las diferencias entre ambas actrices, y en la relación competitiva que desarrollaron, sobre todo en cuanto a los papeles que obtenían.

La verdad detrás de la “rivalidad” de María Félix y Dolores del Río



Si bien el público comparó en repetidas ocasiones el trabajo de ambas divas, la realidad es que María Félix confesó en diversas ocasiones que su relación no era tan mala como podría pensarse.

En 1959 protagonizaron ambas, por única vez, una película juntas. Se trata de ‘La cucaracha’ de Ismael Rodríguez. De acuerdo con María Félix en entrevista con Filmoteca UNAM, ella fue quien pidió que Dolores fuera su coprotagonista en esta producción. Además, compartió el gran cariño y admiración que sentía respecto a del Río:

"Dolores del Río era una gran señora. Lo de Dolores era aparte. Dolores tenía un comportamiento de princesa, era inteligente, era divertida. Yo no digo que no haya tenido muchos defectos, que no es el caso, pero yo quise mucho a Dolores y tengo un muy buen recuerdo de ella".

‘La Doña’ reveló además en entrevista con Jacobo Zabludovsky que ella jamás tuvo envidia ni celos de ninguna otra persona, pues tenía una gran confianza sobre su persona:

‘Yo nunca he pensado en la competencia con otras, nunca he tenido celos a nadie ni envidia a nadie ni competencia. He trabajado yo para mí misma, yo me hice mi imagen, yo creo que supe dirigir mi vida’.



A pesar de estas declaraciones, la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, confesó a través de Historias Engarzadas que la relación entre ambas no era tan buena como ‘La Doña’ decía: "No se hablaban para nada, se encontraban a veces en casa de Frida y no se dirigían ni la palabra".

Si bien solo ellas dos sabían la realidad detrás de su relación, no queda duda de que tanto María Félix como Dolores del Río dejaron, a través de su trabajo y de su belleza, un gran legado en el cine mexicano.