'La Doña': así fue la relación de María Félix con Jorge Negrete (al inicio se odiaban)

Desde su primer capítulo, la serie exclusiva de ViX+ ha narrado los distintos amores de la también llamada ‘María bonita’; prueba de ello es su relación adúltera con Francisco Vázquez Cuellar.

En el tercer episodio de ‘María Félix: La Doña’ (ya disponible en ViX+) se pudo apreciar cómo inició la relación de la estrella mexicana con el popular Jorge Negrete, apodado ‘El charro cantor’.

La relación de María Félix con Jorge Negrete en la serie 'La Doña' de ViX+

En 1943 María Félix debutó como actriz en la película ‘El peñón de las ánimas’, donde fue protagonista junto al legendario artista Jorge Negrete.

El filme, en donde conoció a la estrella del Cine de Oro Mexicano, fue dirigido por el productor Miguel Zacarías, quien no sólo reconoció la inigualable belleza de María, sino también su gran talento como actriz, a pesar de ser nueva en el ámbito.



Tal como se puede observar en ‘María Félix: La Doña’, encabezada por Sandra Echverría, Ximena Romo y Abril Vergara, la relación de ‘María bonita’ con Negrete comenzó como una enemistad, esto debido a que el intérprete quería que su entonces novia fuera la protagonista del filme en lugar de Félix.

En ese momento, la relación hostil entre los actores comenzó; sin embargo, 'La Doña' no permitió que ‘El charro cantor’ la humillara y hasta pidió que su sueldo fuera semejante al de su compañero. Gracias a su actitud obstinada, la famosa logró que su pago por la cinta fuera más elevado.



En la historia, dirigida por Mafer Suárez, también se retrata la pregunta que Jorge le hizo a María al inicio de su incursión en el mundo del cine: “¿con quién se tuvo que acostar?”. A lo que ella respondió que “usted lleva más tiempo que yo en este negocio”, por lo que debería saber con quién acostarse.

La relación de María Félix con Jorge Negrete en la vida real

Al respecto, en una entrevista para Iván Trujillo, publicada el 4 de junio de 2020 por Filmoteca UNAM, la intérprete habló del "capítulo aparte" que vivió con el artista mexicano.

"Hubo muchos conflictos, porque desde luego que no me plegué a todas las cosas que Jorge Negrete inventaba para que yo hiciera. Él se sintió un poco como que también podía dar órdenes y dar sus sugestiones de cómo debía yo hacer las cosas y yo no me dejé", aseveró Félix.



'La Doña' también relató el desplante que Jorge le hizo cuando ella le pidió a él y sus compañeros que firmaran "el escenario" (el guion de la película) para tener un recuerdo.

"Cuando yo terminé 'El peñón de las ánimas', le pedí a mis compañeros, a mi director, firmarme el escenario. Para mí era un recuerdo, yo no sabía si yo iba a servir para hacer una segunda película. (...) Yo le pedí a Jorge Negrete y no quiso y se negó a firmar".

María Félix y Jorge Negrete se casaron: así fue su boda

Tras iniciar una tórrida relación y pasar diversos desacuerdos, el 18 de octubre de 1952, Jorge Negrete y María Félix se casaron en una ceremonia que, de acuerdo con ‘Vogue’, llamaron “la boda del siglo”.

En su cuenta de TikTok, la famosa Queta Lavat relató, el 24 de agosto de 2021, cómo vivió el gran evento; al que asistió gracias a la invitación del cantante, y aseguró que fue “una preciosidad”.

“Me invitaron, él iba de charro, se veía divino y ella de Adelita, de blanco. Bueno, eran unos muñecos de pastel. Me sentí muy halagada que me invitaran porque fue todo lo más granado del cine, de los periodistas, de la sociedad. Fue en el año 52 (...) preciosa boda, de cuento y la señora divina. Su mamá, su papá sus hermanos”, dijo la histrión en el video.



Con su fuerte carácter y personalidad, en 1996 María Félix habló en una charla para el programa ‘La tocada’ (conducido por Verónica Castro) sobre Jorge Negrete.

“Es el pasado, yo con el pasado no cuento”, comentó la diva al ver un retrato junto a su exesposo. “No, no, no, porque es muy duro el pasado. Hay muchas cosas que vienen. Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Dejó la música, era un buen hombre, es que él era macho con palabras de amor; que es diferente”.