'La Doña': ¿quién fue el director que descubrió a María Félix en la calle y la volvió estrella?

Con el paso de los años, ‘María bonita’ vivió momentos clave que la llevaron a convertirse en toda una celebridad del mundo del entretenimiento, pero nada habría sido posible de no ser por un hombre que la descubrió en la calle.

María Félix fue descubierta en la calle: la historia real en 'La Doña', serie de ViX+

María Félix creció en una familia conservadora y junto a un padre muy estricto, que en diversas entrevistas ha llamado cruel; por ello, aunque poseía una incomparable belleza, no planeaba protagonizar películas.



Fue en la década de los 40 cuando ‘La Doña’ fue descubierta por Palacios, mientras ella se miraba a través de una vitrina. En una entrevista para Iván Trujillo, publicada por el canal de YouTube ‘Filmoteca UNAM’ el 4 de junio de 2020, la actriz narró cómo conoció al entonces director.

“Vagamente sí tengo presente este momento porque fue muy importante. Yo iba en la calle, yo tenía otro trabajo, estaba yo muy jovencita. Estando enfrente de una vitrina, se paró un señor, me interpela y me ofrece hacer películas. Yo pensé que no era muy correcto eso. Además, yo ni creía en el cine, ni tenía idea de hacer cine y para mí era completamente una historia inventada de este señor”, aseveró la actriz en aquel entonces.

¿Quién fue Fernando Palacios, el director que descubrió a María Félix en la calle?

Nacido en Zaragoza, España, Fernando Palacios fue mejor conocido como “ingeniero” y, según destaca IMDb, uno de sus proyectos más destacados es ‘El día de los enamorados’, que llegó a la pantalla grande en 1959.

Otras de sus producciones son ‘La luna vale un millón’, ‘El marido’, ‘Vuelve San Valentín’, ‘Las chicas de la Cruz Roja’ y ‘El tirano de Toledo’, donde trabajó con celebridades como Pedro Armendáriz, Alida Valli, Fernando Rey y Ricardo Calvo.

¿Cuál fue la primera película de María Félix?

‘María bonita’ incursionó en el cine por la puerta grande, con un papel estelar en la película ‘El peñón de las ánimas’, donde compartió pantalla con el legendario Jorge Negrete en 1943.

En ese entonces, la relación entre los actores principales no fue buena, pero el cineasta y empresario, Miguel Zacarías, confió en la belleza y talento de Félix. En una entrevista para Jacobo Zabludovzky, la diva confesó que ella no se dedicó al cine y, al inicio, lo tomó a la ligera.

“Yo no me dediqué al cine, a mí me llamaron para eso. Yo ni pensaba en eso, yo ni veía con seriedad el cine. Comencé a hacer películas sin saber nada, lo que me hizo aprender, lo que me hizo tomar en serio fue mi éxito. El éxito increíble que tuve, entonces no quería defraudar y comencé a aprender y a trabajar y me comencé a poner en serio”, recalcó.



Gracias a su dedicación, María Félix apuntó una larga lista de éxitos a su trayectoria actoral como ‘Tizoc: amor indio’, ‘Doña Bárbara’, ‘Enamorada’, ‘Doña diabla’, ‘Río escondido’ y ‘Maclovia’.



