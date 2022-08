Sandra Echeverría reveló el reto que sufrió por tener una mini cintura en 'María Félix: La Doña'

Sandra Echeverría ha explicado en varias entrevistas la ardua preparación de meses que realizó para sumergirse de lleno en el papel de María Félix e interpretarla de la mejor forma en la serie biográfica ‘María Félix: La doña’, la cual puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Leyó libros sobre su vida; practicó por largo tiempo su forma tan característica de hablar y moverse; dedicó horas de investigación viendo documentales, entrevistas y películas de la actriz.

Con este bagaje, Echeverría estaba lista para la transformación física que crearon los departamentos de maquillaje, peinado y vestuario. Sin embargo, lograr conseguir un aspecto lo más leal posible al de ‘La Doña’ fue un desafío principalmente por la esbelta silueta que la actriz presumía.

El gran reto de Sandra Echeverría por lucir la misma silueta que María Félix



El vestuario para la serie de ‘María Félix: La Doña’ fue creado y confeccionado a la medida por el diseñador Alejandro Gastelum, quien ha estado detrás de producciones como ‘Marina’ y ‘Acapulco, cuerpo y alma’.

Muchos de los vestidos que creó para Sandra Echeverría contaron con un detalle icónico de la época que María Félix lució con gran gala: el corset.

Dicha prenda sin duda ayuda a crear una silueta mucho más curvilínea y con una cintura bastante acentuada.

No obstante, aún así, Sandra estaba varias pulgadas lejos de la pequeña cintura que tenía La Doña, según explicó en entrevista para ‘People en Español’.

“Fuimos con Alejandro Gastelum… Me midió la cintura por primera vez y se empezó a reír. Yo le decía, '¿por qué te ríes, Alex?' [Y me dice], 'Es que tú mides 62 de cintura [22.8 in] y ella medía 58 [24.4 in]'”.

Conocer las medidas de la cintura tan pequeña de La Doña, provocó que Sandra Echeverría se sintiera presionada por presentar el mismo aspecto que la actriz.

“¿Tengo que bajar de peso? Me puso muchísima presión. A partir de eso fue como ‘Tengo que estar más chiquita’”, recordó.



La solución inmediata para lucir una cintura estrecha como la de María Félix fue apostar por utilizar una faja colombiana debajo del corset, lo cual provocó una doble contención en su cuerpo que moldeó aún más su figura, pero también la hizo sufrir un gran dolor.

“Tener el cuerpo apretado todo el tiempo no es fácil… Me la aflojaban a la hora de la comida porque yo ya no aguantaba más”

Curiosamente, el mayor dolor que sintió por ocupar esta faja no fue en la cintura.

“No me dolía tanto la cintura, lo que me dolía mucho era la costilla. La varilla realmente está clavada en la costilla.

Tuve de repente que tomar antinflamatorios porque yo ya me sentía fatal porque me dolía muchísimo”.



Echeverría confesó que había días en donde realmente le iba súper bien ocupando esta faja. No obstante, en otros, realmente lo padecía.

“Había días que yo no soportaba el dolor. Me tenía que poner ‘colchoncitos’ adentro diciendo ‘Ay Dios mío, aguanta un poquito más”.



Este dolor valió la pena no sólo porque Sandra logró presumir una silueta mucho más curvilínea y leal a la de ‘La Doña’, sino también porque tuvo un impacto en el estilo que ahora presume lejos de cámaras.

La actriz confesó que en la presentación oficial de la serie ‘María Félix: La Doña’ lució un corset rojo que el departamento de vestuario le regaló y lo ocupó con su faja debajo.

“Ya te acostumbraste a verte así toda chiquita y ya no quieres otra cosa… Usé con un vestido rosa y encima el corset rojo, pero realmente lo que me apretaba era el corset de abajo del vestido rosa”.

La actriz de 'Perfecto anfitrión', la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX, también reveló que esta técnica de ocupar faja y corset fue compartida por las chicas del departamento de vestuario.

Juntas se sumergieron a este reto, en donde también se pusieron a dieta, y en el último día del rodaje, aquella que hubiera bajado más centímetros de cintura sería la ganadora.

“Al final hicimos un concurso y la que bajó más de peso fue mi peinadora, que la amo. Gaby, le mando besotes, bajó como 10 centímetros [4 in] y se llevó su premio)”