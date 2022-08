La razón por la que María Félix no triunfó en Estados Unidos: no fue por falta de ofertas

Si hablamos de su vida personal, María Félix se vio rodeada de múltiples tragedias, como su segundo embarazo, donde perdió a su bebé. Sin embargo, en cuanto a lo profesional, ‘La Doña’ tuvo la fortuna de triunfar como ninguna otra actriz lo hizo en su momento. Entonces, ¿por qué no brilló en Estados Unidos?





La razón por la que María Félix no triunfó en Estados Unidos



Figuras importantes de la Época de Oro del cine mexicano brillaron en Estados Unidos, como Dolores del Río o Pedro Armendáriz. Pero ese no fue el caso de María Félix.



No se debió a que la actriz no recibiera ofertas de trabajo, sino a razones mucho más profundas que ‘La Doña’ tenía. En una entrevista con María Félix Vlogs, fue la misma ‘María bonita’ quien reveló más detalles sobre esta decisión, pues nunca le ofrecieron un papel que, de acuerdo con ella, estuviese a su altura:

“En Estados Unidos, en Hollywood, no me ofrecieron nunca el papel que yo hubiera querido. Yo era, como yo digo, la palanca al centro, tengo mi palanca al centro en mi país. ¿Qué voy a hacer yo en otro país en donde tengo que trabajar sin conocer perfectamente el idioma, sin un rol que me gustase?"

La actriz se negaba a hacer papeles "de india" en Estados Unidos y, a pesar de que en una ocasión pudo haber interpretado un rol mejor, no pudo llevarlo a cabo.

“Me daban papeles de india que yo no quería. No es que yo no haya querido, es que no me ofrecieron nada interesante. Solamente una vez me ofrecieron un papel interesante, que no pude hacer porque ya estaba yo comprometida en España y muy programada, y yo no quise dejar plantados a mis españoles para irme a hacer una película que 'eventualmente' saldría buena”.

En otra entrevista de María Félix, ‘La Doña’ confesó que únicamente le ofecían “papelillos”, pero ella solo solo estaba dispuesta a aceptar grandes papeles:

"Me ofrecieron papelillos, y yo no quería papelillos, porque los grandes papeles los tenía yo en mi país y en Europa. Y papelitos, hacer de india ahí nada más no, nunca me gustó"

La carrera de María Félix en Europa en la serie 'María Félix: La Doña'



Puede que 'Maruca' no haya consolidado una trayectoria profesional en Estados Unidos, pero la actriz tuvo un gran éxito en Europa y otros países de América, además de su natal México.

Se dio a conocer internacionalmente con la película de 1948 ‘Mare nostrum’, la cual era una película coproducida entre España e Italia. Posteriormente hizo ‘La corona negra’, de la mano de un reconocido director argentino. En el cine italiano ‘La Doña’ tuvo diversos papeles estelares, en películas como ‘Mesalina’.



En Argentina hizo también ‘La pasión desnuda’ y en Francia hizo películas muy recordadas por sus seguidores, como ‘La belle Otero’ y ‘French Cancan’. No obstante, 'La Doña' finalmente optó por regresar a México, donde fue reconocida con producciones como 'La escondida', 'La cucaracha' y 'La generala'.