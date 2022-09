‘María Félix: La Doña’ y otras bioseries de artistas latinos: los actores se ven idénticos

‘María Félix: La Doña’



Además de destacar momentos clave de la vida de la actriz, como la tristeza que sufrió María Félix al perder a su único hijo, en la serie ‘ María Félix: La Doña’ (la cual puedes ver en ViX+) se pudo apreciar el delicado trabajo de caracterización que tuvieron los actores y actrices que participaron en ella.

Fue protagonizada por Abril Vergara, Ximena Romo y Sandra Echeverría, quienes dieron vida a ‘La Doña’ en tres diferentes etapas de su vida. En una entrevista con Yordi Rosado, Sandra Echeverría reveló que la propia productora del programa, Carmen Armendáriz, se soltó en lágrimas cuando la vio caracterizada por primera vez debido a lo parecida que lucía a ‘La Doña’:

"Carmen Armendáriz me dijo ‘quiero hacerte una caracterización y una prueba para grabarte y que la vean los productores y la gente inversionista’. Me grabaron y todo y muy chistoso porque esa vez fue mi mamá, y de repente salgo yo caracterizada. Me ve Carmen, me ve mi mamá y de repente las dos se ponen a llorar y yo así de ‘¿qué les pasa?’ y ya cuando vi el vídeo y las fotos vi que sí lograron caracterizarme muy parecido".

‘Por siempre Joan Sebastian’



¿Quién mejor para interpretar al gran Joan Sebastian que sus propios hijos? Esto ocurrió en la serie de Televisa ‘ Por siempre Joan Sebastian’, la cual puedes ver gratis y en español en ViX.

Julián Figueroa interpretó a su versión adolescente, mientras que José Manuel Figueroa lo personificó en su etapa adulta. La serie dejó en claro que heredaron el talento de su padre, pues aborda diferentes vertientes de la vida del cantante, como su carrera musical, sus romances y aspectos familiares muy personales.

‘Silvia frente a ti’



Itatí Cantoral fue la actriz elegida para dar vida a Silvia Pinal en su serie biográfica, ‘Silvia frente a ti’, la cual puedes ver en ViX+. Fue una sorpresa para el público notar lo parecida que lucía en comparación a la gran matriarca de una de las familias más controvertidas del espectáculo en México. Al respecto, Itatí confesó en entrevista para El Universal que fue un arduo trabajo del que aprendió diversas lecciones:

“Fue un trabajo titánico, aprendí muchísimas cosas, como que el trabajo sí te dignifica, te eleva el alma y el espíritu, que uno está encerrado en sus pensamientos, que nunca se debe perder la fe y que las mujeres siempre podemos seguir adelante”.

‘Hoy voy a cambiar’



Al igual que ‘María Félix: La Doña’, la serie biográfica de la cantante Lupita D’Alessio fue interpretada por tres diferentes actrices: Giovana Fuentes, Mariana Torres y Gabriela Roel.

Fue Gabriela Roel quien reveló para Excélsior que la propia Lupita D’Alessio le dijo que ella era la única que podría interpretarla en ‘Hoy voy a cambiar’, la cual puedes ver gratis y en español en ViX:

"Dos días antes de iniciar las grabaciones hablamos por teléfono. Nos conocimos hace ya varios años, creo en Acapulco, y hasta ahora hablamos y me dijo cosas muy lindas, como que era yo la única actriz que podría hacer su papel".

‘Hasta que te conocí’



En la mayor parte de ‘Hasta que te conocí’, la serie biográfica de Juan Gabriel, el actor que se encargó de darle vida al ‘Divo de Juárez fue el colombiano Julián Román.

Confesó en una entrevista para Milenio que lo más difícil de dicho papel no fue interpretar a Juan Gabriel, sino a Alberto Aguilera, pues era poco lo que se sabía en verdad de esta faceta del cantante:

“Lo más difícil de la serie fue interpretar a Alberto Aguilera porque no lo conocíamos, solo a Juan Gabriel, al artista que se paraba en el escenario, que estaba horas enteras cantando y bailando, pero no sabíamos quién era el hombre”.