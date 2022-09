El último amor de María Félix era 31 años menor que ella: la historia en 'María Félix: La Doña'

Luego de la tragedia que vivió María Félix en su segundo embarazo, ‘La Doña’ logró seguir con su vida de una manera ejemplar. Ello a pesar de que entró en una profunda depresión después de la muerte de su último esposo, Alex Berger.

La fortaleza que caracterizó a ‘La Doña’ no se hizo esperar y pudo atravesar las dificultades que se le presentaron. Tan así, que encontró el amor por última vez en un hombre menor que ella: así fue su romance con Antoine Tzapoff.





Así inició la relación de María Félix y Antoine Tzapoff



Después de que se quedara viuda por segunda ocasión, y tras padecer depresión, María Félix por fin volvió a tener ganas de enamorarse de nuevo.

De acuerdo con María Félix Vlogs, la actriz llevaba algunos años añorando encontrar “ un hombre joven y guapo, que además fuera inteligente”.

A pesar de que no era una tarea fácil de realizar, María Félix logró su cometido y se encontró con un hombre que cumplía con las características que solicitaba: Antoine Tzapoff, un pintor francés que era 31 años menor que ella.



Lo conoció por su trabajo artístico, pues tenían un amigo en común que le comentó a ‘La Doña’ que Antoine podría hacerle un retrato. La primera vez que María Félix vio a Antoine Tzapoff le pareció muy atractivo, pero al principio solo mostró interés por su trabajo artístico. Sin embargo, poco a poco comenzaron a salir más seguido, y fue entonces cuando surgió la atracción entre ambos:

“Antoine es una de las personas más fabulosas que he conocido. Tiene cultura, disciplina, talento, y un gran sentido del humor. Como pintor me parece magnífico, por su técnica y su colorido, tiene la cualidad de ser perfeccionista en sus cuadros, como yo en mis películas”

Así fue el romance de María Félix y Antoine Tzapoff



Como se puede ver en ‘María Félix: La Doña’, serie de ViX+, en alguna ocasión la actriz pidió a su pareja que le dijese que la quería, “aunque no fuera verdad”, pues Antoine se caracterizaba por ser una persona que no expresaba con frecuencia sus sentimientos.

Él le respondió “Y las pinturas que te he hecho, ¿no son palabras de amor?” Fue ahí cuando Félix comprendió el gran cariño que el francés sentía por ella.

Además, ‘La Doña’ llegó a confesar que jamás la habría pasado tan bien con un hombre de su misma edad, y que Antoine fue para ella “el premio gordo de la lotería”:

“Su juventud me alegra el espíritu, habría sido estúpido de mi parte que me buscara un hombre de mi edad, nunca lo hubiera encontrado tan guapo y tan vital como yo y no me divertiría tanto con él. Antoine ha sido para mí el premio gordo de la lotería, un producto humano que no se encuentra fácilmente”.



Después de 20 años juntos, Antoine Tzapoff permaneció al lado de María Félix hasta los últimos de sus días. De acuerdo con el propio pintor en una entrevista con Chicago Tribune, sigue recordando con cariño a quien en algun momento fue su pareja: "Hoy considero que muchos momentos que pasé con ella son tesoros que me dan la impresión de haber vivido".