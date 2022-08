'María Félix: La Doña': la polémica historia del collar de esmeraldas que Jorge Negrete le regaló

María Félix recibió diferentes propuestas de matrimonio a lo largo de su vida. Incluso Frida Kahlo le pidió que se casara con Diego Rivera, su esposo.

Fue en 1952 cuando se casó por tercera vez con el reconocido actor del cine mexicano Jorge Negrete. La celebración matrimonial fue considerada como “la boda del siglo”, pues estuvo marcada por la presencia de diferentes celebridades de la época.

Sin embargo, entre los datos que rodean a este festejo matrimonial, se encuentra el hecho de que Jorge Negrete le dio un costoso collar de esmeraldas como regalo de bodas. Pero después de que ‘El Charro Cantor’ falleciera, la polémica rodeó tanto a María Félix como a la excéntrica pieza de joyería que quedó bajo su posesión.

El collar de esmeraldas que Jorge Negrete le regaló a María Félix en su boda



En el sexto episodio de la serie de ViX+ ‘María Félix: La Doña’ se pudo apreciar que ‘El Charro Cantor’ se empeñó en comprarle un lujoso regalo de bodas a la actriz, a pesar de la alta suma de dinero que la pieza de joyería representaba.



Tal como se pudo ver en la serie de ViX+, ‘La Doña’ quedó fascinada con el obsequio. Sin embargo, cuando lo recibió no imaginó la polémica que la perseguiría en años siguientes a causa del precioso collar de esmeraldas que estaba valuado en 300 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la autobiografía de la diva, ‘María Félix: todas mis guerras’, luego de que Jorge Negrete falleciera de cirrosis hepática tan solo meses después de que se casara con ella, la actriz se enteró de una fatal noticia: ‘El Charro Cantor’ no había terminado de pagar el collar.

La polémica alrededor del collar de esmeraldas de María Félix



Fue entonces cuando el hermano de Jorge Negrete, David, le pidió a ‘La Doña’ que le regresara la costosa joya. María Félix se limitó a responderle que “lo dado, dado”. De acuerdo con la actriz en su libro biográfico, le parecía injusto tener que devolver el collar cuando había sido un regalo que su difunto esposo le había dado por su enlace matrimonial.

Sin embargo, un pleito legal comenzó. De acuerdo con Vogue, esta pieza ha llegado a considerarse como “la joya más cara del mundo”, pues entre lo que se pagó de litigios y acuerdos su valor aumentó mucho más del original.



Incluso María Félix contó que en una ocasión le prohibieron salir del país hasta que “se arreglara el pleito legal”. A pesar de ello, la actriz no cedió en su empeño de conservar la joya, y aún más, comenzó a lucirla en los diferentes eventos sociales a los que asistía para que todos pudiesen admirarla:

“A principios de 1954 el asunto se puso feo. Había estado en México unas semanas y me tenía que regresar a París. Fui al aeropuerto acompañada de Diego Rivera y, de pronto, me paran dos policías con una orden judicial que me impedía salir del país. Debía permanecer en México hasta que se arreglara el pleito del collar. Ni por esas lo entregué, volví con él a mi casa, lo llevé puesto en muchas reuniones y me tomé muchas fotografías con él. Más tarde, ya casada con Alex Berger, lo pagué de mi propio dinero”.

María Félix llegó a ocupar el dichoso collar de esmeraldas en una de las películas en las que participó. Se trata de ‘La bella Otero’, producción de origen francés que se estrenó en 1954.

El destino final del collar de esmeraldas de María Félix



De acuerdo con Vogue, después de un largo enfrentamiento legal con los familiares de Jorge Negrete, el pleito concluyó en que se generó un fideicomiso dedicado a Diana Negrete, hija de ‘El Charro Cantor’.

Con ello, María Félix quedó como la dueña absoluta de la pieza, después de haber gastado grandes cantidades de dinero para poder conservarla.



Sin embargo, según Vogue, ‘La Doña’ fragmentó las piezas del collar para después incrustarle las esmeraldas a otro de sus icónicos collares: el de cocodrilos de Cartier.