El gato de 'Un lugar en silencio: Día 1' se robó el corazón de los fans: su historia real es muy emotiva

Video Eddie de 'Stranger Things' aparece en 'Un lugar en silencio: día 1' y está irreconocible

'Un lugar en silencio: Día 1', una de las películas más esperadas de 2024, ha llegado a las carteleras de cine. La precuela, basada en la franquicia de John Krasinski, además de tener las actuaciones estelares de Lupita Nyong’o y Joseph Quinn, cuenta con un tercer personaje protagónico muy especial: Frodo, un gato que, desde su primera aparición, acaparó la atención de los espectadores, ganándose su empatía y corazón.

Lupita Nyong'o protagoniza 'Un lugar en silencio: Día 1". Imagen Paramount Pictures.



La historia de este particular minino se desarrolla al lado de Sam (Lupita Nyong’o), una mujer con cáncer terminal atrapada en medio de una amenaza apocalíptica causada por unas mortíferas criaturas alienígenas llamadas 'ángeles de la muerte'. Estas bestias, totalmente ciegas y que se orientan por medio de un oído súper dotado, devoran todo lo que detectan a su paso.

En la trama, Frodo juega un papel clave en la lucha por la supervivencia de los protagonistas, que a lo largo de la historia recorren las calles de Nueva York con extremo cuidado para evitar ser detectados por estos seres voraces. Frodo se convirtió no sólo en el arma secreta de los personajes principales, sino también en el inesperado héroe, situación de la que el director de la precuela, Michael Sarnoski, ya era consciente desde antes de su estreno.

En la cinta, Frodo es el gato de compañía de Sam (Lupita Nyong'o). Imagen Paramount Pictures.



En una entrevista para The Hollywood Reporter, el cineasta reveló que prefirió usar gatos reales entre las opciones de animales que tenía, porque las habilidades de estos felinos eran las que más se adaptarían a un ambiente tan aterrador como el de este filme.

"Para mí tenía todo el sentido que fuera un gato... son depredadores, saben cómo hacerlo. Acechan y guardan silencio”, dijo en la charla.



Aunque Frodo no necesitó de dobles ni del uso de CGI (efectos por computadora) para sus escenas, pues para sorpresa de los que estaban en el set se adaptó muy bien a las complejas exigencias del rodaje, sí tuvo un compañero con el que intercambiaba escenas. Sarnoski utilizó dos gatos (Schnitzel y Nico) para darle vida, y de acuerdo con sus palabras, ambos “tenían un alma muy especial detrás de sus ojos”.

Schnitzel y Nico, los gatos que le dan vida a 'Frodo'. Imagen Instagram @schhhhnitzel

La historia 'secreta' de Frodo

Aunque en la cinta vemos a Frodo, desde un principio, enfrentando este mundo apocalíptico, su tierna historia se desarrolló primero en la mente del creador de 'Un lugar en silencio: Día 1'.

“(Frodo) surgió de manera natural... se convirtió en la extensión de una paciente de cuidados paliativos que no necesariamente busca sobrevivir al fin del mundo”.

“Siempre imaginé que mientras Sam vivía en la ciudad, Frodo era un gato callejero muy listo, y ella le dejaba leche. Con el tiempo, Frodo se convirtió más que en una mascota, era lo único que ella se podía llevar cuando dejara la ciudad para ir al centro de cuidados en la etapa final de su vida”, confesó el director del largometraje.

Imagen Instagram @schhhhnitzel



Fue así como se afianzó la idea de que Frodo sería el compañero ideal de la protagonista en esta aterradora aventura.

“Creo que Frodo es un gran complemento para Sam, ambos tienen ese halo distante, pero cuando los conoces a fondo son realmente dulces y maravillosos", agregó.



Aunque el creador de 'Un lugar en silencio: Día 1' estaba muy convencido de Frodo, la que parecía no estarlo era Lupita Nyong'o, quien enfrentó un desafío personal al trabajar con gatos debido a que les tenía pavor. Sin embargo, la constante convivencia con Schnitzel y Nico le permitió superar el temor, al grado de adoptar uno propio tras terminar la filmación, al cual llama YoYo.

Lupita Nyong'o y su gato YoYo. Imagen Instagram @lupitanyongo



En las redes sociales de Schnitzel y Nico, los gatos que dan vida a Frodo, se pueden ver imágenes de ambos mininos en el set de filmación conviviendo con Lupita y Joseph. Los fans han aprovechado este espacio para expresar la preocupación que sintieron en las escenas en las que Frodo estaba en aparente peligro.

“La escena del agua me asustó, pensé que Frodo no lo lograría”, “Toda la película estuve preocupada por el gato”, “Se me llenaban los ojos de lágrimas cada vez que el gato regresaba, pero el final fue lo que realmente me conmovió”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram.



Pero lo que más sorprendió a los curiosos seguidores fue darse cuenta de que, en realidad, los gatos que interpretaban a Frodo no se parecían entre sí en la vida real, pues mientras Schnitzel tiene pelaje moteado, Nico es totalmente blanco.

Nico usó maquillage vegetal para interpretar a Frodo. Imagen Instagram @schhhhnitzel



Ante este asombro, el humano de los mininos aclaró a los seguidores esta incógnita al publicar una fotografía en donde se puede apreciar cómo es en realidad Nico.

“¡Conozcan al verdadero Nico! Él de hecho es un gato blanco. Fue maquillado por un peluquero de animales profesional, se usó un tinte vegetal semipermanente, seguro para animales”.



En otra instantánea se reveló que hubo un tercer gato llamado 'Frida', pero no es nada de lo que se imaginan, los expertos en efectos especiales recrearon la cabeza de Frodo, la cual según algunos comentarios de los cibernautas se usó para la escena donde el peludito es metido a una bolsa.

Imagen Instagram @schhhhnitzel