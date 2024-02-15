Joaquin Phoenix y Lady Gaga enloquecen a sus fans con nuevas imágenes de ‘Joker 2’: “No podemos esperar"

Video Joaquin Phoenix y las polémicas que rodean sus películas: en 'Joker' perdió la cabeza

Una de las películas más esperadas de este 2024 es ‘Joker: Folie à Deux’, o simplemente ‘Joker 2’, la cual busca repetir el mismo éxito que tuvo tanto en taquilla como con los seguidores del villano de DC y de los críticos de cine, ya que Joaquin Phoenix se llevó un premio Oscar por su interpretación.

La película 'Joker 2' se estrenará el 4 de octubre de 2024 en Estados Unidos Imagen Instagram @toddphillips/Warner Bros

Director de ‘Joker 2’ comparte nuevas imágenes de Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Aprovechando el día de San Valentín, Todd Phillips, el director de la cinta, compartió 3 nuevas imágenes de la película, en las que aparecen Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, también conocido como ‘Guasón’ o ‘Joker’, y Lady Gaga será quien interprete a Harley Quinn.

En la primera diapositiva aparece Gaga un poco de maquillaje en los ojos al estilo de Arthur, mientras que en la segunda tenemos un acercamiento de la pareja en prisión y en la tercera están bailando en la cima de un edificio usando ropa elegante, lo cual refuerza que este proyecto tendrá números musicales.

Desde junio de 2022, Phillips ha usado sus redes sociales para anunciar, de manera exclusiva, todo lo relacionado con la película, siendo ese mes que confirmó la secuela junto a una imagen de Joaquin Phoenix leyendo el guión.

Aunque los anuncios que más han llamado la atención tienen que ver con Lady Gaga, ya que muchos de los fanáticos de los cómics y del cine de superhéroes desean saber cómo se verá en la cinta, ya que las comparaciones con Margot Robbie no se han hecho esperar.

“Oh, Dios mío, ella va a arrasar. ¿Estás bromeando? Va a ser increíble, no puedo esperar a verla”, dijo Margot Robbie sobre Lady Gaga en entrevista a Variety en la alfombra roja de los Golden Globes 2024.



Por el momento desconoce si otro personaje de DC Comics aparecerá en esta historia, ya que en la película de ‘The batman’, protagonizada por Robert Pattinson, sería Barry Keoghan quien interpretará al Guasón en esta especie de ‘franquicia’.

¿Cuándo se estrena ‘Joker 2’?

Además de revelar las nuevas imágenes de Lady Gaga y Joaquin Phoenix, el director Todd Phillips aprovechó la ocasión para recordarle a sus seguidores la fecha oficial del estreno del filme.

“Espero que su día esté lleno de amor. 10.4.24”, escribió en su publicación.



La película ‘Joker 2’, cuya trama aún se desconoce, llegará a las salas de cine el 4 de octubre de 2024 en Estados Unidos, esperando que se estrene en México un par de días antes debido a la manera en la que se distribuyen las cintas en este país.

