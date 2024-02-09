Jenna Ortega y Martin Freeman: La perturbadora escena maestro-alumna de 'La chica de Miller' de la que todos hablan

La nueva película de Jenna Ortega que se estrenó en cines el pasado 26 de enero, está dando mucho de qué hablar, específicamente por una escena íntima con Martin Freeman de la que todo el mundo está hablando, considerándola "perturbadora" y hasta "asquerosa", según algunos fans de la actriz.

¿De qué trata 'La chica de Miller' ('Miller's girl)?

PUBLICIDAD

La cinta aborda la relación platónica, que luego trasciende a la realidad, de un profesor y una estudiante con un gran talento para la escritura, que, por medio de ésta, intenta seducir a su mentor para obtener inspiración.

Cairo Sweet, la alumna de 18 años, y su profesor universitario, Jonathan Miller, se sumergen en este controversial 'thriller erótico oscuro' en el que se enfrentan a una relación prohibida y a "su yo más oscuro".

¿Por qué se volvió viral, controversial y perturbadora una de las escenas de 'Miller's Girl'?

A pesar de que la propia cinta advierte a los espectadores que la película es 'oscura', se basa en una polémica considerada por algunos miembros de la audiencia como "misógina" y un tema que ya se había tomado como "obsoleto" o repetitivo, como es la relación profesor-alumna (más digno de 'La Rosa de Guadalupe' o 'Como dice el dicho' que de una película de Hollywood).

La escena que incomodó a los fans es una secuencia íntima de Cairo y Jonathan a punto de tener relaciones sexuales, en la que él inclina a Cairo sobre la cama y se pone detrás de ella.

Lo que escandalizó a los usuarios de redes sociales es darse cuenta de la diferencia de edad, no sólo de los personajes, sino de los actores, ya que Jenna Ortega tiene 21 años y Martin Freeman 52. Estos 31 años de distancia entre uno y otro fue lo que terminó por crear toda la polémica e incomodar a los espectadores al ver tal 'nivel de intimidad' entre ambos, pues la gente ha comenzado a darse cuenta de que no pueden aplaudir este tipo de relaciones en ninguna de sus expresiones.

It's called ACTING for a reason! People need to stop with BS, like if they're not watching the movie only for this scene! Both of them are adults, and it's not like they doing it for real. As I said, it's ACTING! If you don't know what that means, use Google! #MillersGirl https://t.co/8rOlcatWIz — David33 (@SDavid3388) February 8, 2024



Por otro lado, algunos consideraron que la escena sexual fue demasiado, por ser explícita y porque no era necesaria en la película.

PUBLICIDAD

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales sobre la escena de Jenna Ortega y Martin Freeman?

El clip circuló en la red social X (antes Twitter) desatando todo tipo de comentarios, pero sobre todo tundiéndola.

"¿Por qué Martin Freeman (de 50 años) se está tirando a Jenna Ortega, cuando ella tiene 20 años?", "Creo que finalmente he terminado de ver estas películas sobre diferencias de edades. Todos son asquerosos y estoy cansado de eso", "¡Esta película de Jenna Ortega/Martin Freeman es tan asquerosa! ¡Tan, tan, tan, tan asquerosa!", "Ese clip de Jenna Ortega y Martin Freeman podría ser lo peor que he visto en mi vida", "Martin Freeman con Jenna Ortega era algo que no quería ver definitivamente", escribieron algunos.

MARTIN FREEMAN WHAT ARE YOU DOING TO JENNA ORTEGA — adri is just surviving 🫠 (@AdrianaKhooo) February 4, 2024

Martin freeman pounding on jenna is not something I would want to see 😭😭😭 — Atharvaaaa (@cmonatharva) February 4, 2024

Why the FUCK Martin Freeman and Jenna Ortega??? — Addy 🇵🇸🔻 (@addy_az) February 4, 2024

Otros defendieron que tan sólo se trata de actuación y ambos son adultos, mientras que algunos medios de comunicación como el portal 'Cultura colectiva', calificaron a la película como "simplista, sin profundidad ni análisis real de un ejemplo muy peligroso y, lamentablemente, común de las relaciones de poder. No, no necesitamos ver más de estas historias y escenas si no nos hacen cuestionar nuestras realidades. No necesitamos escenas íntimas sólo por el elemento impactante, y definitivamente que una actriz muy joven participe en tales escenas con un adulto muy maduro no es algo que debamos aplaudir aquí".

A big fucking YES to this. 🙌 People need to respect Jenna’s decisions. The discourse on this is so tiring…. #millersgirl #jennaortega pic.twitter.com/00BXCt7Zah — Rose_Dale10 🪲☀️🦄 (@Rose_Dale10) February 7, 2024

¿Qué opinan la escritora de la película y Jenna Ortega de la escena y la reacción de los fans?

Jade Halley, directora y escritora de la película, estaba preparada para una reacción negativa del público, pero ella, como muchos otros cineastas, opinan que prefieren que la gente hable de su filme a que pase desapercibido, aunque los comentarios no sean del todo positivos.

"Prefiero que la gente hable de ello a que la gente piense que es aburrido. Como escritor, lo aburrido es la muerte. La víctima perfecta es aburrida. Es aburrido escribir. Es aburrido serlo. Creo que es peligroso seguir escribiendo a las mujeres como la víctima perfecta", declaró.

La coordinadora de Intimidad, Kristina Arjona, dice que "no se traspasaron fronteras" durante el rodaje y que Jenna Ortega se sintió cómoda en dichas escenas.

"Cairo no es una adolescente normal, es inteligente y consciente. Y tiene una complejidad que no había visto en otros papeles que he interpretado: La dorma en la que habla, todo es poesía. Estaba muy emocionada e interesada por las dinámicas de poder que entran en juego, pero Cairo es un personaje poderoso, fuerte y bastante enigmático. El guión me llegó y era tan distinto a cualquier cosa que hubiese leído antes. Era la primera vez en mucho tiempo que quería algo tanto", expresó en entrevista Ortega.

¡#MillersGirl ya está en cines!



Jenna Ortega nos explica cómo se enamoró del proyecto. No os la perdáis, os va a encantar al igual que a ella.



(vía: @BetaSpain) pic.twitter.com/TmnQ7N4aMz — Jenna Ortega España (@JennaOrtega_Esp) January 31, 2024