Hugh Jackman casi aparece en 'Miss Congeniality', pero Sandra Bullock lo intimidó en la audición

Aunque Logan/Wolverine es interpretado por Hugh Jackman, la personalidad del personaje y el actor son totalmente diferentes, con el histrión siendo una persona muy amable y tranquila.

El actor, hoy de 54 años, ha protagonizado grandes éxitos fuera de la saga de ‘X-Men’, como ‘The Greatest Showman’, ‘Real Steel’, ‘Van Helsing’ y ‘Les Misérables’; pero en sus inicios en Hollywood le costó alcanzar fama.

Y es que en una reciente entrevista el 26 de octubre para la revista ‘Variety’, Jackman reveló una anécdota de su carrera que nadie sabía, la cual ocurrió cuando era un actor desconocido y hasta fue algo humillante.





Hugh Jackman audicionó para His 'Miss Congeniality' con Sandra Bullock



Todo empezó cuando su agente le consiguió una audición para la película del 2000 ‘Miss Congeniality’ ('Miss Simpatía' en español), pero Jackman no estaba convencido ni quería salir en ese filme.

Su agente lo convenció de que fuera a la audición porque sin duda iba a ser elegido y eso le serviría a su carrera, ya que así su agente hubiera negociado para que saliera en ‘Someone Like You’ con Ashley Judd.

Jackman tuvo que aceptar porque aún no tenía un nombre reconocido en Hollywood. Su fama explotaría muy poco después, porque para ese entonces ya había grabado la primera película de ‘X-Men’ en donde interpreta a Logan.

Así, con la incertidumbre de la recepción de ‘X-Men’ y la necesidad de hacerse un nombre, Jackman tuvo que acudir a la audición que su agente le consiguió para ‘Miss Congeniality’ con Sandra Bullock.





Hugh Jackman perdió su papel en 'Miss Congeniality'; Sandra Bullock lo intimidó



Jackman audicionó para el papel del agente del FBI Eric Matthews, quien en la película de comedia es el interés romántico de Gracie Hart (Sandra Bullock), la policía que se adentra encubierta al concurso de Miss United States.

En la entrevista Hugh Jackman cuenta que para ‘Miss Congeniality’ fue parte de un pequeño grupo de ocho actores que leyeron líneas junto con la protagonista Sandra Bullock, pero su audición no fue como esperaba.

Esta era la primera vez que Jackman leía diálogos de un guion con otro actor, pero su sorpresa y nerviosismo fue mayor porque no sabía que los iba a leer frente a Sandra Bullock.

Jackman quedó impresionado por el talento y experiencia de Bullock, al grado de que se vio opacado por ella y hasta intimidado al ver que no podía seguirle el ritmo por más que lo intentaba. Así contó que fueron sus pensamientos:

“‘Es asombrosa y veloz y rápida. No estoy ni remotamente cerca de su velocidad’. Yo pedaleaba tan rápido como podía, pero no me sabía el guion tan bien”.



Al final su audición no llenó el ojo de la actriz ni los productores, por lo que el papel de Eric Matthews fue para Benjamin Bratt. Mientras que Jackman admitió que perder un papel que consideraba fácil fue una experiencia dura.

“Eso es humillante, cuando tu agente dice ‘no quiero que consigas este papel, pero solo ve a conseguirlo’ y resulta que al final no lo consigues”.