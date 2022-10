6 famosos que dejaron la actuación de forma inesperada: ¿qué fue de Matilda?

Cameron Diaz

En las décadas de los 90 y 2000, la intérprete encabezó diversos filmes como ‘La máscara’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Bad Teacher’, ‘My Sister’s Keeper’, ‘The Box’ y ‘My Best Friend’s Wedding’, donde compartió escenario con famosos como Julia Roberts, Dermot Mulroney y Rupert Everett.

Cameron Diaz también actuó en la película ‘Qué esperar cuando estás esperando’ que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Sin embargo, sin dar ninguna declaración al respecto, Cameron se alejó de la pantalla grande. Durante una plática con Kevin Hart en agosto de 2021, la histrión comentó:



“Sólo quería hacer que mi vida fuera manejable por mí, ¿sabes? Mi rutina en el día a día es literalmente lo que puedo hacer yo misma”, puntualizó.



El 29 de junio de 2022, el comediante Jamie Foxx publicó una grabación en su cuenta de Twitter en la que se puede escuchar una llamada con Diaz; en ella se planea el regreso de la famosa a los escenarios con la película ‘Back In Action’.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Cuando eran sólo unas pequeñas, las actrices se metieron en el papel de Michelle Tanner para la comedia de situación ‘Full House’, la cual llegó a la pantalla en 1987.

Poco tiempo después, las gemelas Olsen se unieron al elenco de producciones como ‘Un minuto en Nueva York’, ‘Llegando a mi destino’, ‘Campeonas por igual’, ‘Aquel oeste tan divertido’ y ‘Billboard Dad’.

Mary-Kate y Ashley decidieron darle un giro a su carrera e incursionaron en el mundo de la moda. Durante 2006 fundaron la firma The Row, que según describe el sitio oficial se centra en “tejidos excepcionales, detalles impecables y una confección precisa”.

Mara Wilson

Mejor conocida por su personaje protagónico de Matilda, en la película homónima de 1996, Wilson participó en diversas entregas como estrella infantil, algunas de ellas son ‘A Simple Wish’, ‘Mrs. Doubtfire’ y ‘A Time to Heal’.



Durante la adolescencia, Mara decidió alejarse del séptimo arte y con el paso del tiempo se convirtió en una exitosa escritora. A lo largo de un ensayo publicado el 25 de febrero de 2021 en ‘The New York Times’, la joven de ahora 35 años narró su experiencia en la industria.

“Muchos momentos de la vida de (Britney) Spears me son familiares. Ambas tuvimos muñecas creadas y basadas en nosotras, amigos cercanos y novios que compartieron nuestros secretos, así como hombres adultos que hicieron comentarios sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, mi vida fue más fácil, no sólo porque nunca tuve el nivel de fama requerido para salir en los tabloides, sino porque, a diferencia de Spears, siempre tuve el apoyo de mi familia”, se lee en el texto.

Daniel Day-Lewis

‘Gangs of New York’, ‘Lincoln’, ‘The Age of Innocence’ y ‘There Will Be Blood’ son sólo algunas de las cintas que Day-Lewis encabezó antes de dejar atrás su trabajo como actor.



Tras convertirse en Reynolds Woodcock para el filme ‘Phantom Thread’, que llegó a la gran pantalla en 2017, Daniel sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro.

“El impulso de abandonar se instaló fuerte en mí y se convirtió en una compulsión. Era algo que tenía que hacer”, aseveró el artista en una charla con la revista ‘W’ retomada por ‘Infobae’ en noviembre de 2017.

Amanda Bynes

Aunque en la década de los 2000, Amanda se convirtió en una de las artistas más queridas en Hollywood, gracias a series y películas como ‘Easy A’, ‘Sydney White’ y ‘What I Like About You’, con el paso de los años, su popularidad empezó a disminuir.

No obstante, hubo varias razones que la hicieron alejarse de Hollywood, algunas tuvieron que ver con sus problemas de autoestima, así como el uso de sustancias, los cuales narró en una entrevista para 'Paper' en noviembre de 2018.

"Literalmente no podía soportar mi aparición en esa película ('Easy A') y no me gustaba mi actuación. (...) Estaba drogada con marihuana cuando vi eso, pero por alguna razón realmente empezó a afectarme. No sé si fue una psicosis inducida por drogas o qué, pero afectó mi cerebro de una manera diferente. (...) Cambió absolutamente mi percepción de las cosas", puntualizó.

Amanda Bynes también participó en la película ‘Una chica en apuros’ que puedes ver gratis en ViX.



En varias ocasiones, la intérprete (de ahora 36 años) se vio involucrada en diversas polémicas y cambió su aspecto físico repetidas veces. Al menos así lo dejó ver en 2020 a través de una ‘selfie’ en su cuenta de Instagram.



En la entrevista con 'Paper', citada previamente, Bynes también destacó que, hasta 2018, se había mantenido sobria gracias a su red apoyo y su familia. Actualmente, la joven se mantiene alejada del entretenimiento.

"Esos días de experimentar (con sustancias) terminaron hace mucho tiempo. No estoy triste por eso y no lo extraño porque realmente me siento avergonzada de cómo esas sustancias me hicieron actuar", recalcó.

Jennette McCurdy

Desde temprana edad, Jennette inició su trayectoria en series como ‘Sam & Cat’, en las que se ganó el cariño de sus seguidores con sus personajes; sin embargo, debutar como estrella infantil no fue sencillo.



En una charla para el ‘podcast’ ‘Empty Inside’ en 2021, la artista de ahora 30 años habló de algunos de los abusos y otros momentos difíciles que vivió a lo largo de su experiencia en la industria artística.

“Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté”, destacó.



McCurdy enfocó su atención en su libro ‘I’m Glad My Mom Died’, que salió a la luz en agosto de 2022 e impresionó a sus fans con las declaraciones que contiene sobre el abuso familiar y laboral que vivió de niña.

Cuéntanos, ¿sabías por qué estos actores decidieron alejarse del entretenimiento? ¿Te gustaría que alguno de ellos regrese a las pantallas?