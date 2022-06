Cameron Diaz regresará a la actuación después de 8 años: solo un actor lo pudo hacer posible

Entre los 90 y 2000, Cameron Diaz se convirtió en una de las actrices favoritas de Hollywood. Sin embargo, de un momento a otro y sin anuncio previo, su nombre dejó de aparecer en las carteleras de cine.

De hecho, la última película que realizó fue ‘Annie’, un musical del 2014 que reimaginó la clásica historia de la huerfanita pelirroja.

¿Por qué Cameron Diaz se retiró de la actuación?

Su salida de Hollywood fue silenciosa: si bien muchos de sus fans se preguntaban por qué ya no la veían más, la estrella se guardó sus razones.

De hecho, no fue sino hasta el 2018 (cuatro años después de su última película) que confirmó su retiro, aunque no se negaba a la posibilidad de regresar algún día.

En una entrevista con el comediante Kevin Hart, en agosto del 2021, Cameron Diaz explicó que, cuando cumplió 40 años, se dio cuenta de que “cada aspecto” de su vida, “desde las finanzas hasta quien soy yo como humano” estaban siendo manejados por alguien más.

En especial, sintió que había abandonado su espiritualidad.

“Solo quería hacer que mi vida fuera manejable por mí, ¿sabes? Mi rutina en el día a día es literalmente lo que puedo hacer yo misma”.



En el tiempo que ha estado apartada de Hollywood, la actriz lanzó su propia marca de vino, llamada Avaline, se casó con el músico Benji Madden y, en el 2020, se convirtió en madre de una nena.

En febrero del 2021, en entrevista con Bruce Bozzi en SiriusXM's, la diva señaló que “no me puedo imaginar” ser mamá de una bebé y tener que presentarse en el set de grabación por más de 12 horas al día.

Aún así, dejó la puerta abierta a la posibilidad de regresar a la pantalla grande:

“¿volveré a hacer una película? No lo estoy buscando, pero, ¿lo haría? No lo sé, no tengo ni idea, nunca digas nunca”.

Cameron Díaz regresará a Hollywood

Finalmente, llegó el día que la actriz volvió a pisar los estudios de grabación. La noticia llegó gracias a Jamie Foxx, con quien compartió escenas en las películas ‘Any Given Sunday’ y ‘Annie’.

El histrión publicó en sus redes sociales un audio de una llamada que le hizo a Cameron Díaz, en la que ella le hace saber que no estaba segura de cómo regresar a la escena pública. Pensando en ayudarla, él la puso en contacto con el futbolista Tom Brady, quien bromeó con que es “relativamente exitoso en ‘des-retirarse’” de una carrera.



De esta manera, también sabemos que la siguiente película de Cameron Diaz se titulará ‘Back In Action’, será parte del catálogo de Netflix y la producción empezará “más adelante en el año”.

En su cuenta de Instagram, Cameron Diaz escribió: “¡Jamie Foxx, solo tú podías regresarme a la acción! No puedo esperar, va a ser una explosión”.

Las películas que marcaron la carrera de Cameron Diaz

La actriz se abrió paso en Hollywood con ‘La Mascara’, cinta que se estrenó en 1994 y en la que actuó junto a Jim Carey.



Tres años más tarde, demostró su habilidad camaleónica con la comedia romántica ‘La boda de mi mejor amigo’, en la que trabajó junto a Julia Roberts, Dermont Mulroney y Rupert Everett.



En el 2000, se estrenó ‘Los Ángeles de Charlie’, que la catalogó como una de las favoritas de las películas de acción.



6 años después, estelarizó ‘El descanso’, una historia romántica en el que cambia su vida con una mujer del Reino Unido y se termina enamorando con un hombre de la localidad.