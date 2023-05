Encuentran grave error histórico dentro de la serie 'Queen Charlotte': "me están matando"

A principios de mayo llegó a Netflix la esperada serie 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story', la cual es un spin off que se centra en la vida amorosa de dos futuros reyes y su recepción ha sido tan buena que se colocó en los primeros puestos de contenidos más populares.

Historiadora encuentra error en las pinturas de 'Queen Charlotte': aparecen personas que no han nacido

Al ser una serie de época la Historia tiene mucho que ver en ella y por supuesto, aunque es ficción está basada en algunos eventos reales; no obstante, al parecer dicha producción cometió algunos errores, los cuales terminaron por sorprender al público.

Si se observan con atención los capítulos se puede ver que en los escenarios existe una gran variedad de pinturas ya sean de paisajes o personas.

Aunque parezcan una simple decoración más que no aporta gran importancia a la trama, resulta que algunas fueron colocadas de manera inexacta, pues de acuerdo a la historiadora de moda Kimberly Chrisman-Campbell, muchas de ellas no pertenecen al periodo de la trama.

'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' específica que se desarrolla en dos periodos temporales, es decir los años 1761 y 1817.

La joven se percató que en una escena cuando la protagonista acude a un baile, el salón donde se realiza está repleto de pinturas de personalidades de la realeza que ni siquiera existían para ese entonces.

"Estos dos son adorables, pero los retratos de 'Queen Charlotte' me están matando ¡Ninguna de esas personas ni siquiera nació en 1761", fue su primer reacción.



En un hilo que creó en Twitter explicó puntualmente quiénes eran las personas de los lienzos, cuándo nacieron y por qué no deberían estar allí plasmados, comenzando por la reina Victoria.

"Ella es la reina Victoria, específicamente el retrato de su coronación de Sir George Hayter. Su coronación fue en 1838, 20 años después de que Charlotte muriera".



En una segunda imagen, demostró que otro cuadro incorrecto fue el del al reina Adelaida, pues ese retrato que aparece en 'Queen Charlotte' fue pintado 75 años después de la línea temporal en la que se desarrolla la trama.

"Se trata de la predecesora de Victoria, la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV, tercer hijo de Carlota. Se casaron unos meses antes de la muerte de Carlota, pero esto no fue pintado hasta 1836, por Sir Martin Archer. Odio los retratos del futuro".



Por su fuera poco descubrió que el esposo de la princesa Victoria, es decir el príncipe Alberto, también tiene su propio retrato en el spin off, el cual fue pintado en 1843, lo cual significa que para 1761 ni siquiera había nacido.

El descubrimiento del error en 'Queen Charlotte' dividió opiniones

Los descubrimientos de Kimberly Chrisman-Campbell se hicieron públicos el pasado 7 de mayo y fueron vistos más de 4.5 millones de veces.

Las personas no dudaron en mostrar su impresión, pues no tenían idea de que 'Queen Charlotte' no respetó la historia y otros aseguraron que la joven exageró, ya que al final era ficción.

"Gran dato, no me di cuenta al ver la serie, me impresionó tu análisis", "Podrá ser una serie, pero creo que no debieron hacer eso, gracias por ponerlo a tema de debate", "Hiciste toda una disertación sobre un programa de televisión donde los primeros 20 segundos te dicen que esta basada en personas históricas. Chica. Relájate. Déjanos tener algún tipo de fantasía", "Yo ni en cuenta, pero es interesante y si fue un error real deberían correr al de escenografía jaja", "Gracias por este hilo" y "¿Historicamente está mal? Sí, ¿importa? No, porque es una serie".



Para cerrar su publicación la experta historiadora afirmó que en efecto, 'Bridgerton' y ''Queen Charlotte: A Bridgerton Story' tienen un universo histórico alternativo, pero sería más convincente e intersante si estuviera anclado a la historia real de manera interna, temática y visual.

¿Tú que piensas acerca de este descubrimiento?

