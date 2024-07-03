¿'Un lugar en silencio' tendrá una cuarta película? Conoce cuándo podría estrenarse

Video 6 películas de terror recientes que ya son clásicas: historias originales y sin "sustos baratos"

En el mundo del cine, pocas narraciones de terror han logrado impactar al público como lo hizo 'Un lugar en silencio', dirigida por John Krasinski. Esta película sorprendió a la audiencia con su premisa única y su ejecución brillante. Ahora, con su precuela, muchos fans se hacen la inevitable pregunta: ¿Habrá una entrega más de la franquicia?

¿Cuál es la trama de 'Un lugar en silencio: Día Uno'?

Recientemente llegó a la pantalla 'Un lugar en silencio: Día uno' una historia que cuenta cómo una raza alienígena llega a la ciudad de Nueva York y arrasa con la población debido a su gran capacidad auditiva. Para sobrevivir, los personajes deben evitar hacer cualquier ruido que pueda llamar la atención de estas criaturas.

Los protagonistas son Sam, una mujer con cáncer terminal; su gato, Frodo; y Eric, un hombre que se une a ellos para aumentar las posibilidades de sobrevivir y salir vivos de la ciudad, evitando ser devorados por las horribles criaturas.

¿Qué se sabe sobre 'Un lugar en silencio 3' la cuarta película de la saga?

A medida que la cinta gana éxito en la taquilla mundial, en las redes sociales han comenzado a preguntar si en el futuro habrá una tercera parte de 'Un lugar en silencio'. Es importante recordar que la primera cinta de la franquicia se estrenó en 2018 y mostró a la familia Abbott en un mundo donde los alienígenas mencionados dominan el planeta, dejando a casi toda la raza humana extinta.

En 2021, la secuela 'Un lugar en silencio 2' siguió de nuevo a los Abbott, quienes ahora deben enfrentarse al exterior mientras continúan su lucha por la supervivencia en silencio, sin el líder de la familia, Lee, quien murió en la primera entrega. A pesar de las bajas expectativas, la trama volvió a atrapar al público, y la pregunta sobre si cerrarían las aventuras de los protagonistas se ha hecho más presente.

Según el portal 'Yahoo News', en 2022 se confirmó que la empresa Paramount estaba trabajando en una tercera cinta, que posiblemente se estrenaría en 2025. Sin embargo, existen rumores de que el estreno podría ser más lejano, ya que la película aún no se encuentra en producción. Lamentablemente, no se ha mencionado nada más sobre el asunto, como cuál será el elenco.

Se espera que John Krasinski regrese como director, ya que su trabajo en este puesto para las dos primeras cintas fue más que satisfactorio. Sin embargo, él tampoco ha dicho nada al respecto.

Una de las posibles razones por las que 'Un lugar en silencio 3' aún no sea una realidad podría ser que Emily Blunt y su esposo han participado de manera individual en otros proyectos de gran renombre, haciendo así más complicada la tarea de filmar dicha película.

