Los estrenos de Netflix en julio: 'Vikingos, 'Cobra Kai' y 'Élite' regresan con nueva temporada

Video Xolo Maridueña de 'Cobra Kai' quería ser actor solo por el dinero, pero una experiencia cambió su vida

Series que se estrenan en Netflix en julio 2024

Pasteleros contra el tiempo, temporada 2

El nivel de dificultad aumenta y el tiempo… ¡Se reduce! Pasteles gigantes, dulces delicias que van contra la gravedad y más desafiantes retos es lo que tendrán que enfrentar seis parejas de reposteros para poder coronarse ganadores y llevarse un millón de pesos. Capi Pérez, Gris Verduzco (Mis Pastelitos) y Luis Robledo están de vuelta en esta emocionante competencia contrarreloj donde estarán acompañados de grandes invitados.

Fecha de estreno: 10 de julio 2024.

Vikingos: Valhalla, temporada 3

Han pasado siete años. Mientras Harald busca convertirse en el rey de Noruega, Leif anhela el conocimiento, y Freydis, una vida plena para su pueblo.

Fecha de estreno: 11 de julio 2024.

Vikingos: Valhalla, temporada 3 Imagen Bernard Walsh / Netflix

Gatitos explosivos

En la batalla final del bien contra el mal, Dios y su némesis ―la heredera de Satán― llegan a la Tierra a vivir con humanos... ¡como gatos parlantes!

Fecha de estreno: 12 de julio 2024.

Ella de día, otra de noche

Una veinteañera atrapada entre dos generaciones ―la propia de noche y la de una mujer de 50 años de día― empieza a trabajar para un fiscal implacable.

Fecha de estreno: 14 de julio 2024.

Cobra Kai, temporada 6 (parte 1)

El mundial de karate se acerca, y Daniel y Johnny trabajan para rearmar el equipo. Pero viejos enemigos y nuevos peligros minan el camino a la gloria.

Fecha de estreno: 18 de julio 2024.

Cobra Kai Imagen Netflix

Dulce hogar, temporada 3

El límite entre humanos y monstruos se desdibuja, y llega el momento de tomar una difícil decisión. El choque entre posturas desata una lucha.

Fecha de estreno: 19 de julio 2024.

Jugando con fuego, temporada 6

Nueva temporada, nuevo premio, nuevos giros inesperados y una nueva secuaz para Lana, que va a sembrar el caos entre los candentes solteros.

Fecha de estreno: 19 de julio 2024, del episodio 1 al 14, y 26 de julio los episodios 5 al 7.

El decamerón

Mientras la peste bubónica azota Italia, un grupo de nobles y sirvientes se refugia en una mansión, donde su lujoso escape se convierte en caos.

Fecha de estreno: 25 de julio 2024.

Élite, temporada 8

Omar y Nadia se reúnen poco antes de la graduación. Un último misterio lleva a los amigos —y a los enemigos— al borde del colapso.

Fecha de estreno: 26 de julio 2024.

"Elite" Imagen Divulgação/Netflix

Películas que se estrenan en Netflix en julio 2024

El sorprendente Hombre-Araña 2: La amenaza de Electro

Andrew Garfield regresa como Peter Parker, un adolescente que acepta su rol de superhéroe y se topa con nuevos villanos y con claves sobre su pasado.

Fecha de estreno: 01 de julio 2024.

El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro Imagen Courtesy of Columbia Pictures

Un lugar en silencio

Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pueda atraer a unas criaturas aterradoras.

Fecha de estreno: 01 de julio 2024.

Un detective suelto en Hollywood: Axel F.

Cuarenta años después de su primer caso en Beverly Hills, el detective Axel Foley vuelve a lo que mejor le sale: resolver crímenes y causar desmadres.

Fecha de estreno: 03 de julio 2024.

Por la libre

Tras la muerte del patriarca de su familia, dos primos muy distintos buscan la manera de honrarlo y no tardan en descubrir verdades sobre el abuelo.

Fecha de estreno: 05 de julio 2024.

El campeón

Tras una pelea que lo deja en el banquillo, un futbolista temperamental comienza a recibir clases con un tutor que le enseñará a enfrentar sus miedos.

Fecha de estreno: 12 de julio 2024.

Al borde del abismo

Tras un fracaso musical, una estrella de rock (Harry Connick jr.) busca refugio en Chipre, donde atrae visitantes inesperados... y a un viejo amor.

Fecha de estreno: 19 de julio 2024.

Al borde del abismo Imagen Cortesía Netflix

No negociable

El negociador de rehenes Alan Bender acude a rescatar de un secuestro al presidente, pero también debe mediar por su propia esposa... y su matrimonio.

Fecha de estreno: 26 de julio 2024.

Deportes que se estrenan en Netflix en julio 2024

LALIGA: Más allá del gol

Esta serie documental explora la aclamada liga de fútbol española, desde los triunfos en el campo de juego hasta las lágrimas fuera de él.

Fecha de estreno: Por confirmar.

Sprint: Los humanos más veloces

Para ser la persona más rápida del mundo, velocistas de élite enfrentan duros entrenamientos y mucha competencia bajo la atenta mirada de los medios.

Fecha de estreno: 02 de julio 2024.

Simone Biles vuelve a volar

La gimnasta Simone Biles busca el equilibrio entre su vida personal, la salud mental y el entrenamiento mientras se prepara para regresar a los JJ.OO.

Fecha de estreno: 17 de julio 2024.

Simone Biles ganó cinco medallas en Río 2016. Imagen Getty Images

Contenido para niños y familia que se estrena en Netflix en julio 2024

Cómo entrenar a tu dragón 2

Hipo, Chimuelo y un misterioso jinete unen fuerzas para proteger Berk de un guerrero hambriento de poder que tiene su propio ejército de dragones.

Fecha de estreno: 01 de julio 2024.

Príncipe de los dragones, temporada 6

Mientras Callum y Rayla buscan la manera de destruir a Aaravos, sus amigos enfrentan la insidiosa influencia del elfo en Xadia y Katolis.

Fecha de estreno: 26 de julio 2024.

Anime que se estrena en Netflix en julio 2024

One Piece: Isla Pescador

Dos años después de lo ocurrido en Marineford, la tripulación se reúne para dirigirse a Gyojin, una parada necesaria en su camino al Nuevo Mundo.

Fecha de estreno: 01 de julio 2024.

Naruto: La película - The Last

Dos años después de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, la luna se acerca peligrosamente a la Tierra, y el destino de la humanidad depende de Naruto.

Fecha de estreno: 07 de julio 2024.

T・P Bon, temporada 2

Bon, ahora miembro oficial de la Patrulla del Tiempo, continúa con sus misiones de rescate mientras le enseña el oficio a Yumiko, su nueva asistente.