¿'Damsel' le copió a 'Shrek'? Las pruebas de que estas dos películas están conectadas

Video ¿De qué trata ‘Damsel’? La película que todos están viendo y nos recuerda a ‘Game of Thrones’

'Damsel' se estrenó el pasado 8 de marzo y ya ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pues hay quienes la comparan con 'Game of Thrones' y ahora los internautas también han encontrado una conexión con 'Shrek'.

¿En qué se parecen 'Damsel' y 'Shrek'?

1. Le dan un giro a las películas de princesas de Disney

La nueva cinta de Millie Bobby Brown en Netflix, después de 'Stranger things' y 'Enola Holmes', es nada más y nada menos que una película de princesas que da un giro completo a los cuentos de hadas que ha propuesto Disney. Al igual que 'Shrek', quien inicia leyendo un libro de cuentos que cree un montón de patrañas y termina cambiando el 'felices para siempre' de Fiona.

2. No hay 'damiselas en peligro' como tal

Tanto Elodie como Fiona son totalmente capaces de salvarse a sí mismas: con hábitos diferentes a las demás, inteligencia y capacidad de pelear incluso con dragones.

En l película de Netflix vemos a Elodie empuñando una espada y en Shrek tercero Fiona se convierte en líder de una resistencia, empuñando un garrote, aunque desde la primera entrega de la saga del ogro más famoso del mundo conocemos sus dotes para las artes marciales.

Elodie de 'Damsel' y Fiona de 'Shrek' Imagen Netflix / DreamWorks

3. Los hombres son quienes las ponen en peligro

Tanto a Elodie como a Fiona, sus padres son quienes 'las ponen' en peligro. Ambos las aman, pero el padre de Fiona cree que está haciendo lo mejor por el bien de su hija, por lo que la pone en una torre custodiada por una dragona. Mientras que el padre de Elodie piensa que hace lo mejor para su pueblo y la deja casarse con un príncipe que la sacrificará arrojándola a una cueva con una dragona.

Al final, ambos mueren para proteger a sus hijas (el padre de Fiona en Shrek 2), pero el daño ya está hecho.

Por otro lado, tanto Elodie como Fiona llegan al altar con personajes de la realeza que se muestran encantadores al principio, pero resultan ser villanos: el príncipe Henry en el caso de Elodie y Lord Farquaad y el príncipe Encantador en el de Fiona.

4. Elodie y Fiona son custodiadas por una dragona

En la versión original de los cuentos de hadas, sabemos que la princesa siempre está custodiada por un dragón, sin embargo los espectadores se llevaron una sorpresa al ver que en Shrek le cambiaron el género a este personaje (lo cual sucedió por primera vez en esta película de animación), el cual, si bien al principio se esfuerza por mantener a Fiona encerrada y rostiza a todos los caballeros que pretenden salvarla (aunque hay otras teorías y versiones al respecto), termina siendo su aliada.

Esto mismo sucede con Elodie y su después compañera dragona, con quien termina empatizando, entendiendo y volviéndose su cómplice.

Dragonas de 'Damsel' y 'Shrek' Imagen Netflix / DreamWorks

5. Rompen estereotipos

'Shrek' fue la primera película en su género que rompió los estereotipos de todo lo que tenía que ser un cuento de hadas infantil y fascinó a la audiencia mostrando a un Pinocho distinto, un ogro que podía ser héroe, una dragona, una princesa capaz de salvarse a sí misma y tener falta de modales, etc.

'Damsel' por su parte muestra una historia en la que todos los personajes principales son femeninos y donde además la villana no es la madrastra malvada, pues la madrastra de Elodie es bondadosa, cariñosa y generosa.

6. Escapan del fuego y del castillo medieval

Una de las últimas y más poderosas escenas de 'Damsel' es cuando la dragona quema a todos los habitantes del reino que Áurea, incluidos la reina y el príncipe Henry. Es entonces cuando se le ve a Millie Bobby Brown cruzando un puente, dejando el castillo de su finado esposo atrás y caminando mientras las llamas resplandecen tras ella.

Una escena similar aparece en 'Shrek', pues tras 'rescatar' a Fiona, tanto ella, como Shrek y Burro cruzan un puente colgante corriendo para escapar de la dragona, quien lanza fuego detrás de ellos y al final no consigue alcanzarlos.

Elodie de 'Damsel' y Shrek Imagen Netflix / DreamWorks

7. La malvada suegra

Tanto en 'Damsel' como en 'Shrek', Elodie y Fiona cuentan con una suegra y una 'casi suegra' (en el caso de Fiona) que pretenden ser bondadosas y que tienen un gran amor por sus hijos, pero que terminan siendo las peores villanas de la historia.

En el caso de Elodie es la reina Isabelle, quien la casa con su hijo sólo para poder ofrecerla como sacrificio para el dragón. Ella manda en el reino, es poderosa y la encargada de mantener esta terrible tradición.

Por su parte, en 'Shrek 2', Fiona se enfrenta al Hada Madrina, madre del príncipe Encantador, quien planeaba casarla con él y al no conseguirlo, trama varias trampas para lograr sus objetivos. Ella también se muestra como una mujer gentil que ayuda a los demás, pero en realidad es una poderosa enemiga.

¿Realmente 'Damsel' le copió a 'Shrek'?

Tomando como referencia las producciones de Disney, el tiktoker Emiliano Ochoa, en su cuenta oficial @emilianoochoa07 analizó que los nuevos live-action como 'Blancanieves' podrían ser 'feministas' o lo que él llama 'progres' (como 'Damsel'), debido a que la meta principal siempre es hacer dinero y los números comprueban que este tipo de historias que rompen estereotipos y empoderan a la mujer son lo que quiere el público.

El influencer explica que en las versiones más recientes de 'Blanca Nieves': 'Blancanieves y el cazador' y 'Espejito, espejito', ambas del año 2012, la primera recaudó casi el doble de la segunda en taquilla, siendo más oscura y en la que la princesa se convierte literalmente en un caballero que pelea físicamente con la reina empuñando una espada, además de que no termina enamorándose del príncipe; mientras que 'Espejito, espejito' es una versión más tradicional, colorida y cercana al cuento de hadas.

Siguiendo por esa misma línea de pensamiento, el tiktoker aseguró que los live-actions más exitosos de los últimos tiempos han sido 'Maléfica', 'Alicia en el país de las maravillas' y 'La Bella y la Bestia', las cuales cruzaron la meta de los mil millones de dólares en taquilla, en contraparte con 'Cenicienta' y 'La Sirenita', donde para sus 'heroínas' femeninas aún lo más importante es el amor y no hay un gran empoderamiento femenino.

"'Maléfica', en esta versión la principal es la villana, el príncipe vale queso y literal 'Maléfica' besa a 'Aurora' para despertarla. Es mucho más como una película de empoderamiento basada en un clásico de Disney que mucha gente podría decir que es aburrida o anticuada. 'Alicia en el país de las maravillas', mismo caso, 'Alicia' literal al final se vuelve un caballero y pelea contra el javerwoki. Incluso en 'La bella y la bestia', 'Bella' es mucho más feminista en esta versión".



Al final, Emiliano cuestiona a la audiencia sobre qué piensa de estas películas de las que cada vez se hacen más.

"No puedo evitar pensar que Disney piensa que esto es lo que la gente pide, porque pues los números lo comprueban... Y lo que consideramos empoderamiento evoluciona con los años. Con esto no estoy como defendiendo el mensaje, solamente se me hace interesante cómo evoluciona todo esto, cómo evoluciona cómo Disney trata a sus princesas y cómo el público evoluciona en lo que piensa que es empoderamiento, en lo que piensa que es feminismo", concluye.



Por lo tanto, puede que 'Damsel' no le haya copiado como tal a 'Shrek', sino que simplemente buscaba una película de este tipo que empoderara a Millie Bobby Brown.