'House of the Dragon' presentará 9 dragones: estos son algunos de los que podríamos ver

Cada vez está más cerca la fecha de estreno de 'House of the Dragon', la precuela de 'Game of Thrones'. Además de traer la intriga y drama político, la serie también mostrará a varios dragones con personalidades distintas.