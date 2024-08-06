¿Cuándo llega la temporada 3 de ‘House of the Dragon’ y qué sorpresas traerá la cuarta entrega?

Video ¿Daemon es el Night King? Teoría toma fuerza luego de su visión en el último capítulo de 'HOTD'

La incertidumbre sobre el futuro de ‘House of the Dragon’ ha sido un tema recurrente entre los fanáticos de la serie que desean saber cuántas temporadas más durará la historia, y sobre todo cuándo se estrena la tercera parte.

En una reciente conferencia de prensa, Ryan Condal, showrunner y co-creador de la exitosa precuela de ‘Game of Thrones’, reveló que la serie concluirá con la cuarta temporada.

Fecha de estreno de la temporada 3 de ‘House of the Dragon’

Aunque HBO ya confirmó la tercera, la cuarta aún no se oficializa. Condal dijo que la producción de la tercera temporada está programada para comenzar a principios de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de escritura.

La serie llegará a su fin en la cuarta temporada. Imagen HBO Max.



En cuanto a la cantidad de episodios de esta nueva entrega, no se ha tomado una decisión definitiva, pero se espera que el ritmo dramático se mantenga similar al de la segunda temporada.

¿Habrá una cuarta temporada de ‘House of the Dragon’?

Durante la charla con medios de comunicación, Ryan aseguró que la popular serie derivada de ‘Game of Thrones’ llegará a su fin en la temporada cuatro.

Respecto a la confirmación de cuántos capítulos tendrán las siguientes entregas de ‘House of the Dragon’, hace un par de meses, George R.R. Martin, autor de las novelas, mencionó en su blog que para contar bien la historia de sobre la Danza de los dragones se requerirían de cuatro temporadas de diez episodios cada una.

Con esta revelación, parece que HBO está tratando de alinear lo más posible sus planes con la visión original de Martin.

En la próxima temporada veremos a los Targaryen enfrentarse en una sangrienta Guerra Civil. Imagen HBO Max.



Con la producción programada para comenzar en 2025, es probable que la serie regrese a las pantallas en 2026.

Durante la conferencia, Condal también habló por qué los fans no vieron nada de la Batalla de Gullet en el final de la segunda temporada. Explicó que se decidió posponer este evento para dedicarle el tiempo y el espacio necesarios, para asegurar que sea una experiencia visual y narrativa impresionante.

Esta resolución ha generado una gran expectativa entre el fandom de la historia, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrollará este momento clave.

La producción de ‘House of the Dragon’ ha sido equiparada con el trabajo que se hace en las películas debido a su complejidad y nivel de detalle. Ante esto Condal destacó que cada episodio requiere una preparación meticulosa, especialmente en las escenas de acción, lo que justifica el tiempo que tardan entre una y otra temporada.

“Sé que todos quieren que esto salga cada verano… la serie es tan compleja que es como estuviéramos haciendo múltiples películas cada temporada. Pido disculpas por la espera.”

La historia de Otto Hightower continuará en la siguiente entrega de 'House of the Dragon'. Imagen HBO Max.



Esta dedicación al detalle asegura que cada episodio cumpla con las altas expectativas de los fans.

Otro punto destacado de la conferencia fue la aparición de Otto Hightower, interpretado por Rhys Ifans. En las últimas escenas del octavo capítulo, este personaje parece estar prisionero, y aunque Condal evitó dar detalles específicos sobre su futuro, dejó entrever que su historia aún no ha terminado.

"Estamos encantados de tener aquí a Rhys, solo diré que la historia de Otto Hightower aún no llega a su fin."



Además, de 'House of the Dragon', HBO está trabajando en otra precuela de ‘Game of Thrones’ titulada ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, basada en los cuentos de ‘Dunk y Egg’ de George R.R. Martin.