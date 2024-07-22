‘House of the Dragon’: los cambios del capítulo 6 con el libro, ¿Rhaena tomará el lugar de Ortigas?

Video La verdad del beso de Rhaenyra y Mysaria y el destino que podría tener Ortigas en 'House of the Dragon'

Conforme avanza ‘House of the Dragon’, la serie ha ido dejando preguntas para el público, como cómo morirán los dragones y jinetes en el futuro.

El capítulo 6 de la segunda temporada expuso otras incógnitas, cómo los cambios que el programa está haciendo con respecto a ‘Fire and Blood’, el libro de George R.R. Martin en el que se basa.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

¿Rhaena Targaryen reemplazará a Ortigas en ‘House of the Dragon’?

Todo apunta a que Rhaena Targaryen, la hija de Daemon y Laena Velaryon, se convertirá en la jinete de Sheepstealer (o Robaovejas) en la serie de HBO.

La trama de Rhaena en la temporada 2 se ha centrado en su intento fallido por reclamar un dragón, y en su frustración por quedar al margen de la guerra.

Por ello, muchos piensan que Rhaena tomará el lugar de Nettles (Ortigas en español), la jinete original de este dragón.

Ortigas es una joven con un fuerte temperamento, de piel morena y muy temeraria que logra montar a Sheepstealer al ofrecerle ovejas como alimento. Se piensa que Ortigas no tiene ningún vínculo con los Targaryen, aunque algunos dicen que es la hija bastarda de Daemon.

Es posible que el arco argumental de Ortigas esté siendo transferido a Rhaena para simplificar el material original en el programa.

También cabe la posibilidad de aún verla en futuras temporadas de ‘House of the Dragon’, quizás como jinete de otro dragón salvaje como El Caníbal o Grey Ghost.

Rhaena Targaryen Imagen HBO

'House of the Dragon': ¿Addam Velaryon doma a Seasmoke en el libro?



El vínculo entre Seasmoke y Addam de Hull (posteriormente Addam Velaryon) sucede de manera inesperada en el episodio 6 ‘House of the Dragon’, con el dragón persiguiendo al joven para que lo reclame.

Esta unión sí ocurre en ‘Fire and Blood’, a pesar de que los orígenes de Addam en el libro son inciertos.

Ahí su madre asegura que él y su hermano Alyn son hijos de Ser Laenor Velaryon, pero dada la conocida orientación sexual de él, muchos aseguran que son hijos de Lord Corlys Velaryon. En ‘House of the Dragon’ se confirmó esta última versión.

A pesar de que no se puede saber de manera exacta por qué Seasmoke eligió a Addam de Hull, lo más probable es que sea porque él le recuerda a Laenor Velaryon, su jinete original y quien sería su medio hermano. Es así como Addam está listo para decir Dracarys, la palabra que despierta el poder de los dragones.

Imagen HBO MAX

¿Por qué Daeron Targaryen creció mejor sin Alicent en ‘House of the Dragon’?



En ‘House of the Dragon’ se ha mencionado en varias ocasiones a Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Alicent que fue enviado a Oldtown desde muy joven. Se espera que él haga su aparición en futuras temporadas de la serie.

Gracias a Gwayne Hightower sabemos que Daeron Targaryen es un joven “leal, inteligente y amable”, a diferencia de los hijos mayores de Alicent.

La razón de su diferente temperamento tiene mucho que ver con el entorno en el que creció. Según explica Gwayne, la Fortaleza Roja, donde crecieron Aegon y Aemond, no es un “entorno saludable” para el desarrollo de las mentes jóvenes.

Aegon y Aemond se dejaron influenciar por los vicios de la gran ciudad, y su madre hizo pocos esfuerzos para frenar los excesos de sus hijos.

En Oldtown Daeron Targaryen estuvo expuesto a menos tentaciones, y probablemente se explicará en el futuro que fue criado con valores distintos a los de los otros hijos de Alicent Hightower.