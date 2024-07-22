'La abuela de dragones' apareció en 'House of the Dragon' y no te diste cuenta: ¿Quién es ella?

Video Así lucirían los personajes de ‘House of the Dragon’ si fueran como en los libros, según la IA: fotos

En medio del fenómeno que provoca cada domingo 'House of the Dragon', un nombre ha surgido con notable resonancia: 'la abuela de dragones'. Pero, ¿quién es ella y por qué los fans de la serie la adoran? Te lo explicamos.

De fan a estrella: 'La abuela de dragones' y su impactante cameo en 'House of the Dragon'

Guadalupe Fiñana, una mujer española de 90 años, es una reconocida influencer que ganó fama alrededor del año 2017 cuando su nieta comenzó a subir videos de ella disfrutando de su serie favorita 'Game of Thrones'. Sus reacciones, opiniones sobre la trama y los personajes la hicieron viral, al punto de ser conocida en Internet con su popular apodo, 'la abuela de dragones'.

"Mira, yo soy fanática de 'Juego de Tronos'. Un día acompañé a mi nieta a desmaquillarse, yo llevaba un camisón muy feo, empezamos a hablar y ella me comenzó a grabar. Hablamos de los malos de la serie, que toma, que dale, que mil cosas... Y me subió arriba, ahí las redes. Yo no sabía ni qué era eso. Estaba asustaíta. Dije 'me va a dar'. Pero aquello funcionó... Y grabé un vídeo más", fue lo que comentó en una entrevista al portal 'La Otra Crónica'.



Su ferviente pasión por el show contagió a los internautas, quienes esperaban con ansias, además del nuevo capítulo, el veredicto de la señora. Desde entonces, es muy reconocida dentro del fandom de 'Game of Thrones' y 'House of the Dragon' alrededor del mundo, tanto así que la han invitado a los estrenos de las nuevas temporadas del segundo programa televisivo.

Semanas atrás, en su cuenta de Instagram @abueladedragones, la cual está verificada y tiene más de 200 mil seguidores, admitió que no pensaba llegar a ver la última temporada de 'Game of Thrones' debido a su avanzada edad y anunció una enorme sorpresa: que había sido invitada a aparecer en un capítulo de 'House of the Dragon'.

Imagen Home Box Office



Ella dio vida a una habitante de King's Landing y aparece en el capítulo 5 de la segunda temporada, saliendo a cuadro cuando Criston Cole y algunos otros soldados marchaban por las calles de la ciudad mostrando la cabeza de la dragona Meleys ante los habitantes, que quedaron horrorizados. A pesar de que su cameo fue breve, comentó que toda la experiencia fue única.

"He tenido que guardar el secreto un año mordiéndome la lengua", fue lo que comentó al respecto.



Los fans más observadores se dieron cuenta de la presencia de Guadalupe Fiñana en la TV de inmediato y la felicitaron, ya que su amor por la serie le regaló una vivencia que muchos quisieran experimentar. Incluso mencionó que por el hecho de haber formado parte de aquel episodio, ya se volvió su favorito. A continuación puedes ver su reacción al episodio.

Guadalupe Fiñana también ganó un reality show de cocina

Por si fuera poco, la 'abuela de dragones' tuvo la oportunidad de tomarse fotografías en el set con algunos actores famosos de la serie como Olivia Cooke, quien interpreta a Alicent Hightower y Fabien Frankel, el hombre que le da vida a Ser Criston Cole, las cuales presumió en sus redes sociales.

A pesar de que la señora Fiñana se volvió viral por cariño hacia la serie de HBO, 'Game of Thrones', tiene otros logros impresionantes, como haber sido la ganadora del reality show Masterchef Abuelos en España y tener su propio libro de cocina titulado 'Recetas para todos los días'.



¿Ya conocías a esta adorable abuelita? Dinos en los comentarios.