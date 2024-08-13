Actores de ‘Game of Thrones’ que también conquistaron el Universo cinematográfico de Marvel
Estos intérpretes han demostrado que su talento no conoce fronteras ni géneros cinematográficos. Descubre qué actores de 'Game of Thrones' ya debutaron en el MCU.
El éxito de ‘Game of Thrones’ no solo se debió a su compleja trama llena de intrigas, traiciones y rivalidades sino al gran elenco que participó en ella.
Esta serie fue una gran escaparate de talentos que gracias a la dinámica de la historia que cambiaba de protagonistas en cada temporada, es decir se le daba más peso a personajes aparentemente secundarios pudieron brillar y demostrar su talento lo que les dio más visibilidad en la industria lo ue permitió que varios de expandieran su popularidad.
Esto les abrió varias puertas para otro proyectos tanto en cine y como en televisión, especialmente en el género de superhéroes, genere que ha crecido mucho en la última década. Es por eso que a varios intérpretes de Game of Thrones los hemos visto también en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
Natalie Dormer
Natalie Dormer, dio vida a Margaery Tyrell en ‘Game of Thrones’, ya contaba con una notable trayectoria antes de su participación en la serie de HBO Max.
Su talento no pasó desapercibido, y en 2011 se unió al elenco de ‘Capitán América: el primer vengador’ como la soldado Lorraine.
Aunque su papel en Marvel no fue tan prominente como en Westeros, fue suficiente para mostrar su destreza en diferentes géneros.
Kit Harington
Kit Harington es conocido mundialmente por su interpretación de Jon Snow, un personaje que se convirtió en un ícono cultural. Después del final de ‘Game of Thrones’, Harington continuó su carrera, pero su incursión en el MCU llegó hasta 2021, cuando se unió a la película ‘Eternals’. En esta cinta, interpretó a Dane Whitman, también conocido como Black Knight.
Maisie Williams
Maisie Williams, la actriz quien dio vida a Arya Stark, también encontró un lugar en el universo Marvel. En ‘Los nuevos mutantes’, interpretó a Rahne Sinclair, una joven con la capacidad de transformarse en lobo.
Richard Brake
El enigmático Rey de la Noche fue interpretado por Richard Brake del 2014 al 2015, fue un personaje dejó una huella imborrable en los seguidores de ‘Game of Thrones’.
Sin embargo, muchos no saben que Brake también apareció en el MCU, aunque en un rol mucho menos visible. Fue uno de los guardias Einherjar en ‘Thor: Un mundo oscuro’, un miembro del ejército asgardiano que tuvo un destino fatal a manos de Loki.
Richard Madden
Richard Madden, quien interpretó al noble Robb Stark, no solo vengó a su padre en ‘Game of Thrones’, también cerró filas con Marvel en ‘Eternals’.
En esta película, Madden interpretó a Ikaris, un ser inmortal con habilidades sobrehumanas, y mosttró una faceta completamente diferente a la de su personaje en la serie de HBO Max.
Hannah John-Kamen
Hannah John-Kamen, conocida por su papel de Ornela en ‘Game of Thrones’, personaje integrante del dosh khaleen que entabla una amistad con Daenerys Targaryen. En ‘Antman and The Wasp’, personificó a la villana Ghost, la némesis del diminuto héroe.
Finn Jones
Finn Jones interpretó a Loras Tyrell en ‘Game of Thrones’ y también encontró un lugar en el universo de Marvel. Jones protagonizó la serie ‘Iron Fist’ y apareció en ‘The Defenders’ y ‘Luke Cage’.
Aunque su tiempo en ‘Game of Thrones’ fue limitado, su incursión en el mundo de Marvel le permitió expandir su carrera y explorar nuevas facetas de la actuación.
Sophie Turner
Sophie Turner, la actriz que se convirtió en un ícono juvenil gracias a su papel de Sansa Stark, también encontró un hogar en el mundo de los superhéroes. En ‘Dark Phoenix’, interpretó a Jean Grey, un personaje central de la saga de los X-Men.
Peter Dinklage
Peter Dinklage dio vida al astuto Tyrion Lannister quien no solo se destacó en Westeros, sino que dejó su marca en el MCU.
En Avengers: Infinity War, Dinklage interpretó a Eitri, un armero que ayudó a Thor en su lucha contra Thanos. Sin embargo, el actor ya había participado en es otra cinta de superhéroes, su debut en el mundo de Marvel fue en ‘X Men First Class: días del futuro pasado en donde encarnó Bolivar Trask, el principal villano de la trama.
Emilia Clarke
Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en la serie de televisión 'Game of Thrones'lo que le valió cuatro nominaciones a los premios Emmy. Mientras que en en Secret Invasion dio vida a G'iah, la hija del líder Skrull Talos.
Sin duda, estos actores han demostrado que su talento trasciende géneros y universos, y para prueba su frío paso de Invernalia hasta el MCU.