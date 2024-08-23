George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Video Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

George R.R. Martin, el reconocido autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego', ha estado bajo la presión de sus fanáticos debido a la larga espera por su próximo libro, 'The Winds of Winter', que lleva años en proceso. Originalmente, se esperaba que el volumen fuera publicado en 2010 y ahora, en pleno 2024, aún no se sabe cuándo podrá ser leído por sus seguidores.

George R.R. Martin revela detalles del retraso de 'The Winds of Winter'

PUBLICIDAD

Es importante señalar que, además de dedicarse a la creación literaria, Martin ha estado trabajando con HBO en la adaptación de 'House of the Dragon' y previamente en 'Game of Thrones'. Esto podría ser una de las razones del retraso. Sin embargo, parece que la verdadera causa radica en la magnitud y complejidad de la trama de sus libros, sumada al deseo de cumplir con las altas expectativas que sus lectores tienen.

En varias entrevistas, el escritor ha mencionado que las historias y personajes que conforman el universo de Westeros se han vuelto cada vez más complejos y mantener la coherencia narrativa, así como alcanzar un final satisfactorio para los múltiples arcos argumentales, es una tarea difícil, especialmente cuando se espera que el final del libro difiera del que mostró la serie televisiva 'Game of Thrones'.

¿Qué cambiaría Martin

de la saga 'Canción de hielo y fuego'?

Aunque Martin no había hablado mucho recientemente sobre 'The Winds of Winter', el pasado 2 de agosto, durante una entrevista en un panel organizado por Oxford Writers House, reveló lo que le gustaría cambiar de sus libros.

"Oh, no sé, probablemente podría cambiar más de una cosa. Si pudiera cambiar una cosa de uno de mis libros, los terminaría".

Imagen Getty Images y Amazon



Todo apunta a que la razón del retraso de su última obra podría deberse a un bloqueo creativo, ya que, a estas alturas, le habría gustado cambiar algunos aspectos de sus libros anteriores para darles un cierre adecuado. Sin embargo, esto le resulta imposible, dado que esos libros ya fueron publicados hace tiempo.

Los internautas especulan en redes que el escritor posiblemente se arrepintió de haber matado a un personaje y, ahora, no sabe cómo solucionar esa decisión, lo cual podría tener sentido, aunque no hay nada confirmado.

PUBLICIDAD

Al expresar su deseo de finalizar la saga, Martin compartió una anécdota del novelista Gene Wolfe, mencionando que le habría gustado hacer lo mismo que él: terminar sus escritos en conjunto antes de enviarlos a su editor.

"Cuando terminó el cuarto libro, pudo ver las cosas del primero que ya no encajaban: dónde se había desviado el libro, dónde había cambiado, así que pudo volver atrás y revisar el primer libro. Y solo cuando terminaron los cuatro, Gene presentó el libro y la serie fue comprada y publicada".



En otras palabras, Martin reflexionó sobre cómo una planificación más exhaustiva desde el inicio podría haber evitado este problema que está enfrentando y la ira de los fans.