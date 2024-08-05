House of the Dragon

¿Daemon Targaryen es un caminante blanco? La explicación de su visión en 'House of the Dragon', temporada 2

Tras el final de la segunda temporada de 'La casa del dragón', han surgido teorías sobre el destino de Daemon Targaryen. Específicamente, sobre si es un caminante blanco.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video ¿Daemon es el Night King? Teoría toma fuerza luego de su visión en el último capítulo de 'HOTD'

La segunda temporada de 'La casa del dragón' ha finalizado, y con ello, han tomado fuerza las teorías de fans en redes sociales sobre lo que pasará después. Entre los personajes de los que más se habla se encuentra Daemon Targaryen, ya que tanto los libros como sus propias visiones auguran eventos irrevocables.

Las visiones de Daemon Targaryen y su papel en el futuro de 'La casa del dragón'

PUBLICIDAD

Las visiones de Daemon Targaryen juegan un papel crucial en el futuro de 'La casa del dragón': no solo son inquietantes, sino que también afectan las decisiones y el destino de los personajes.

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Daemon experimenta visiones que incluyen figuras y eventos significativos del universo de 'Juego de Tronos'. Entre las imágenes más impactantes se encuentran Daenerys Targaryen, un Caminante Blanco y el hombre que se convierte en el Cuervo de Tres Ojos.

Además, sus visiones muestran la muerte de su dragón Caraxes y la suya. Al presenciar su muerte y la de su dragón, Daemon se convence de la necesidad de actuar. También ve a Rhaenyra sentada en el Trono de Hierro, lo que lo lleva a reconocer públicamente su corona y a que todo su ejército se arrodille ante ella.

Las visiones de Daemon también presentan un cometa rojo, huevos de dragón en llamas y nuevamente un Caminante Blanco.

¿Es Daemon Targaryen un caminante blanco en su visión de 'House of the Dragon'?

Entre las teorías de lo que vendrá en la tercera temporada de 'La casa del dragón', está la que afirma que Daemon es un caminante blanco. También se piensa que podría tratarse del 'Rey de la noche'.

En los libros, Daemon muere y su cuerpo desaparece. A esto se suma la observación de que los líderes de los Caminantes Blancos pueden controlar dragones, una habilidad única de los Targaryen.

Además, el cambio de color de ojos de los humanos al convertirse en zombies, pasando a un tono violeta/azulado, coincide con el color de ojos característico de los Targaryen en las novelas.

Existen muchas misteriosas posibilidades e interrogantes que serán resueltas con la llegada de la tercera temporada, que se piensa podría llegar en 2026.


Relacionados:
House of the DragonHBOSeriesGame Of ThronesVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD