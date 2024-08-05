¿Daemon Targaryen es un caminante blanco? La explicación de su visión en 'House of the Dragon', temporada 2

Video ¿Daemon es el Night King? Teoría toma fuerza luego de su visión en el último capítulo de 'HOTD'

La segunda temporada de 'La casa del dragón' ha finalizado, y con ello, han tomado fuerza las teorías de fans en redes sociales sobre lo que pasará después. Entre los personajes de los que más se habla se encuentra Daemon Targaryen, ya que tanto los libros como sus propias visiones auguran eventos irrevocables.

Las visiones de Daemon Targaryen y su papel en el futuro de 'La casa del dragón'

Las visiones de Daemon Targaryen juegan un papel crucial en el futuro de 'La casa del dragón': no solo son inquietantes, sino que también afectan las decisiones y el destino de los personajes.

Daemon experimenta visiones que incluyen figuras y eventos significativos del universo de 'Juego de Tronos'. Entre las imágenes más impactantes se encuentran Daenerys Targaryen, un Caminante Blanco y el hombre que se convierte en el Cuervo de Tres Ojos.

Además, sus visiones muestran la muerte de su dragón Caraxes y la suya. Al presenciar su muerte y la de su dragón, Daemon se convence de la necesidad de actuar. También ve a Rhaenyra sentada en el Trono de Hierro, lo que lo lleva a reconocer públicamente su corona y a que todo su ejército se arrodille ante ella.

Las visiones de Daemon también presentan un cometa rojo, huevos de dragón en llamas y nuevamente un Caminante Blanco.

¿Es Daemon Targaryen un caminante blanco en su visión de 'House of the Dragon'?

Entre las teorías de lo que vendrá en la tercera temporada de 'La casa del dragón', está la que afirma que Daemon es un caminante blanco. También se piensa que podría tratarse del 'Rey de la noche'.

En los libros, Daemon muere y su cuerpo desaparece. A esto se suma la observación de que los líderes de los Caminantes Blancos pueden controlar dragones, una habilidad única de los Targaryen.

Además, el cambio de color de ojos de los humanos al convertirse en zombies, pasando a un tono violeta/azulado, coincide con el color de ojos característico de los Targaryen en las novelas.

Existen muchas misteriosas posibilidades e interrogantes que serán resueltas con la llegada de la tercera temporada, que se piensa podría llegar en 2026.