Actor de ‘Dragonball Evolution’ ofrece disculpas a Akira Toriyama por la adaptación live-action

El anime ‘Dragon Ball’, creado por Akira Toriyama, fue un éxito a nivel mundial en los años noventa, por ello Hollywood no tardó en hacer su versión live-action que no fue lo que esperaban los fanáticos de Goku.

Justin Chatwin, protagonista de 'DragonBall: Evolution' se disculpó en redes con el fallecido Akira Toriyama Imagen Grosby Group/Getty Images/Toei Animation

Actor de ‘DragonBall: Evolution’ se disculpa con el fallecido Toriyama

En 2009 llegó a las salas de cine ‘DragonBall: Evolution’, una película dirigida por James Wong que fue protagonizada por Justin Chatwin y Emmy Rossum, quienes interpretaron a Goku y Bulma respectivamente.

Desde que se anunció el filme, los fanáticos del anime quedaron decepcionados con la elección de los actores y posteriormente la película fue acabada por la crítica, incluso es considerada como uno de los peores live-action de un anime.



A 15 años de su estreno, Justin Chatwin, el protagonista de la película, quiso rendir un sentido homenaje a Akira Toriyama, quien falleció a los 68 años, el pasado 1 de marzo, debido a un coágulo de sangre en el cerebro, según explicó su oficina de producción, ‘Bird Studio’, en un comunicado.

El actor, de 41 años, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su más sentido pésame a Akira Toriyama, además de ofrecerle una disculpa por la película ‘Dragon Ball’.

“Descansa en paz, hermano. Y lamentamos haber arruinado tanto esa adaptación”, escribió.

Justin Chatwin se disculpó con Akira Toriyama por protagonizar película de 'Dragon Ball'. Imagen Instagram Stories @justingchatwin

Guionista de ‘DragonBall: Evolution’ también ofreció una disculpa a los fanáticos del anime

En 2016, Ben Ramsey, guionista de ‘DragonBall: Evolution’ se disculpó con los fanáticos del anime por el trabajo que hizo en el live-action al blog ‘TheDaoOfDragonBall’.

“Tener mi nombre como escritor en algo que es tan denigrado globalmente me retuerce las entrañas. Recibir odio por correo desde todas las partes del mundo me parte el corazón”, expresó.



El guionista asumió toda la responsabilidad que le correspondía por el filme, además de revelar que se incorporó al proyecto por el dinero que recibiría, no como un fan de la franquicia queriendo hacer una buena adaptación de la historia de Akira Toriyama.

“A todos los fans de ‘Dragon Ball’ ahí fuera, sinceramente pido perdón. Espero compensarlos creando algo realmente genial y entretenido que les guste y sea algo que me apasione, ese es el único trabajo que hago ahora”, añadió.

¿Quién fue Akira Toriyama, el creador de ‘Dragon Ball’?

De acuerdo con el sitio ‘Los Angeles Times’, Akira Toriyama nació en el centro de Japón en 1955. Fue en 1978 que debutó en la revista semanal Weekly Shonen Jump y su serie ‘Dr. Slump ‘ fue todo un éxito, lo cual le permitió ser dibujante de manga.

Años después, Toriyama creó ‘Dragon Ball’, narrando la historia de Son Goku, un niño con fuerza sobrehumana que se embarca en la búsqueda de las 7 esferas del dragón.

Fue tal el éxito del manga que posteriormente se realizó el anime, llevando esta historia a otras partes del mundo, convirtiéndose en toda una franquicia con películas, mercancía oficial y videojuegos.