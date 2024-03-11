Miles de fans de 'Dragon Ball' se reunieron para hacer un último Genki Dama en honor a Akira Toriyama

Video Así dibujaba Akira Toriyama a Goku: el video que los fans de 'Dragon Ball' atesorarán por siempre

Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', falleció el pasado 1 de marzo a los 68 años de edad, debido a un hematoma subdural agudo (un cúmulo de sangre en una parte del cerebro), según se dio a conocer a través de las cuentas de redes sociales oficiales del anime.

A través de sus personajes, Toriyama tocó el corazón de muchas personas y cambió muchas vidas, por lo que tras su muerte, los fanáticos de esta popular caricatura le han hecho múltiples homenajes.

Muere el creador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama Imagen Getty Images/Bird Studios

América Latina se une en una Genki Dama masiva

A manera de homenaje, fans de países como México, Perú, Argentina y Chile convocaron a una Genki Dama masiva el pasado 10 de marzo, a las 4 de la tarde, en plazas públicas para 'despedir' como se merece al creador de Gokú y la raza de los sayayins.

La plaza Italia en Chile, el Obelisco de Buenos Aires, la Plaza de Armas de Arquipa, Perú; y la explanada del zócalo de la Ciudad de México, fueron los escenarios donde se reunieron todos aquellos seguidores de la serie que quisieron asistir.

México se adelantó al homenaje de Akira Toriyama

A pesar de que se convocó el 10 de marzo, en México, los fanáticos también hicieron el mismo ejercicio el pasado 9 de marzo, en el que miles de personas levantaron sus manos hacia el cielo para enviarle su energía vital (o 'ki') a su ídolo.

Algunos de los seguidores subieron sus fotos y videos de tal evento en redes sociales, donde se ve la gran convocatoria que tuvo.

Unos cuantos 'otakus' fueron disfrazados de los personajes principales de 'Dragon Ball' (sobre todo de Gokú).

Además de hacer esta popular técnica que sólo funcionó una vez en el Universo del anime, los asistentes le echaron porras a Akira Toriyama hasta el cielo y cantaron algunas canciones del openning de la serie.

¿Qué es una Genki Dama y por qué eligieron despedirse así de Akira Toriyama?

Significa 'Esfera de vigor' y es una técnica de combate icónica de 'Dragon Ball', que consiste en reunir la energía vital de todas las criaturas vivientes de un planeta o sistema solar en un solo individuo, quien la concentra en una bola de enegía para lanzar un devastador ataque.

Esta técnica sólo puede ser hecha por alguien de corazón puro y, la otra condición para que la Genki Dama se pueda realizar es que los seres vivos deben ceder su 'ki' (energía vital) voluntariamente extendiendo los brazos hacia arriba.

A raíz de su creación, el gesto de levantar los brazos cediendo energía se ha convertido en toda una referencia de cultura popular e incluso en meme.



Este homenaje se realizó para Akira Toriyama, ya que él fue el creador del anime y, por ende, de dicha técnica. Su muerte conmocionó a todos aquellos que crecieron viendo las aventuras de Gokú en la televisión y el manga, por lo que quisieron hacer algo muy especial para él que llegara hasta donde está.

"Qué hermoso", "Sólo quiero ser uno de ellos", "Ningún otro anime provocará esto", "El impacto que logró el gran Akira", "Dragon Ball es el mejor anime de la historia", "Si no fuera por Akira, nade sería otaku", "Gracias, Akira", escribieron algunos en TikTok.